Desafíos del Gobierno: un acuerdo difícil de cumplir, menor crecimiento, más inflación y menos dólares

En los últimos días los grandes interrogantes de los analistas financieros locales y de Wall Street están centrados en saber si, con el acuerdo firmado con el FMI, la economía argentina podrá crecer, si es cumplible en el corto plazo -ya que la mayoría de los analistas piensa que el Gobierno que venga después de las elecciones presidenciales del 2023 deberá renegociarlo nuevamente- y si se podrá reducir la tasa de inflación rápidamente.

Para los próximos meses, en particular el trimestre abril junio, el Gobierno tiene una especie de séxtuple desafío: Ellos son:

Frenar la suba de los precios a un mes de haber lanzado la llamada "Guerra contra la Inflación",

cumplir las metas con el FMI para poder recibir los desembolsos para pagar la vieja deuda,

conseguir que el sector agroexportador liquide una gran cantidad de dólares,

evitar que no se desarme el Frente de Todos,

contener la conflictividad social en lo que respecta al control de la calle y

lograr que las negociaciones paritarias estén en promedio por debajo del 60 % que es la inflación proyectada por los privados para este año en tanto para el equipo económico estará entre el 38 al 48 por ciento en el año.

En este contexto, el nivel de actividad será una variable residual. Lo cierto es que cada vez que en los últimos años se aceleró la suba de la inflación esto impacto en un menor nivel de la actividad económica. Por lo tanto, el fuerte rebrote inflacionario de febrero del 4,7%, marzo del 6,7 % y abril -cerca de 6%- es un mal precedente para el sostenimiento de la actividad económica a lo largo del año.

En ese aspecto debemos señalar tres antecedentes de aceleraciones inflacionarias que impactaron de manera negativa sobre el PBI como 2014, 2016 y 2018 - 2019. Lo importante es que los tres partieron de una macroeconomía desequilibrada y con una inflación piso anual de 25% a lo que se le sumó un salto del tipo de cambio que llevó la suba de precios a 40% anual en 2014 y 2016 y a 50% en 2018 y 2019.

Con más inflación y menos crecimiento será difícil cumplir las metas con el FMI del segundo trimestre

La diferencia es que en 2014 había cepo cambiario, en los demás años no y en este si. En 2014, 2016 y 2018, el PBI cayó tras un año previo positivo y se observó además una importante falta de dólares. Esa falta de dólares se debe en particular a la brecha cambiaría y esa brecha es consecuencia de los desbalances macroeconómicos y si estos no se corrigen en el futuro existen pocas posibilidades para que esa brecha se reduzca en gran magnitud y es más probable que la misma aumente.

También existe una alta probabilidad que con más más inflación y menos actividad económica se haga más difícil cumplir las metas fiscales cambiarias y monetarias acordadas con el FMI con una situación política complicada y con una situación social cada vez más compleja por la suba de la inflación. Cuanto más se acerquen las elecciones del 2023 más difícil le resultará al Gobierno mostrar peores resultados macroeconómicos a los actuales.

Por lo tanto, el combo actividad - inflación 2022 puede ser mucho peor que el de 2021. Lo que se observa es rebote del PBI se va planchando y la inflación se fue acelerando con el récord de marzo del 6,7 % mensual. Al respecto la historia reciente es contundente: en la macro de estos últimos años (2014, 2016, 2018, 2019), cuando la inflación se aceleró, la actividad no se sostuvo. La excepción fue el muy particular 2021 cuando en simultáneo rebotaron actividad e inflación.

En lo que respecta al cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI hay que señalar primero que tipo de acuerdo se firmó. La aprobación del acuerdo con el FMI del 28 de enero pasado llego junto a un dosier del organismo de unas 180 páginas. En las primeras páginas el organismo justifica la formalización del préstamo y detalla que se trata de un programa con objetivos pragmáticos y realistas que intentará darle mayor sustentabilidad a la deuda pública, mejorar los números fiscales, contener la inflación y aumentar las reservas internacionales del BCRA.

La inflación podría provocar una fuerte caída del PBI

El FMI se despegó por ahora del programa económico

Un reciente estudio de la consultora M&S que dirige el economista Rodolfo Santangelo analiza el nuevo acuerdo y expresa serias dudas sobre el cumplimiento del mismo. "El FMI de entrada abrió un paraguas enorme respecto a:

i) la consistencia macroeconómica del programa,

ii) la sostenibilidad de la deuda pública argentina igual que en 2018, la definió como sustentable pero no con alta probabilidad de default,

iii) la falta de reformas estructurales,

iv) el bajo convencimiento político (las ganas, el "ownership") de la coalición de gobierno de cumplir las metas y

v) el empeoramiento del contexto internacional por la invasión de Rusia a Ucrania". El informe explicita que más allá de los anuncios el FMI se despegó del programa económico casi, casi como lo hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo.

El trabajo señala además que el FMI desconfía del programa firmado y que será necesario recalibrarlo luego de la primera revisión que se adelantó para mayo porque descuenta dificultades y desvíos en el cumplimiento de las metas macroeconómicas. En particular, la fiscal, por el pago del llamado IFE 4 que por el momento no tiene financiamiento. Al mismo tiempo, descree de la disposición del gobierno argentino tanto a cumplir como a realizar las correcciones de política macro que hicieran falta sobre la marcha. "En síntesis, con este acuerdo la Argentina no quedó expulsada del mundo y no se profundizó la crisis macroeconómica y social pero es apenas ganar tiempo y un intento de encapsular la crisis" dice en una parte del análisis de la consultora.

Por lo general los programas con el FMI tienden a mejorar un poco la situación financiera y empeorar la actividad económica

El PBI podría caer en el segundo semestre del año por el aumento de la inflación

El estudio detalla además el difícil combo socio económico en el que Argentina recibe al acuerdo con el FMI con el PBI planchándose con una inflación acelerada y que son eventos previos al acuerdo y no son culpa del nuevo acuerdo o producto de los desbalances preexistentes de la macro.

Por lo general los programas con el FMI tienden a mejorar un poco la situación financiera y empeorar la actividad económica.

Este año que pintaba como un año de actividad planchándose con el paso de los meses después de un 2021 de fuerte rebote y un buen verano. El PBI se encaminaba a una suba del orden del 2% poco más o menos.

A partir de la actual acelerada de la inflación y si se cumple la regla de la historia reciente, la actividad puede plancharse antes de tiempo y más fuerte de lo previsto. Por el nivel de partida del PBI y la inercia, 2022 no va a ser un año recesivo a la 2014, 2016, 2018 o 2019. Sin embargo, no puede descartarse alguna caída interanual del PBI en la segunda parte del año.

A diferencia del 2021 que fue un año de "normalización económica" por partida doble después de la cuarentena de 2020 el 2022 podría mostrar una caída en el crecimiento económico en la última parte del año.

El año pasado se normalizó para bien el nivel de actividad tras el derrumbe de 2020: el PBI subió 10% después de caer 10%. Por otro lado, también se normalizó para la tasa de inflación y subió a un rango del 50% anual de 2018 y 2019 después de bajar transitoriamente a 36% en 2020 por el cierre de la mayoría de las actividades.

La normalización de la actividad 2021 fue un fenómeno a escala global que sucedió en casi todas las economías e incluso hubo varios casos donde el PBI recuperó en 2021 más de lo que cayó en 2020.

La tasa de inflación el año pasado subió en todo el mundo como consecuencia de la pandemia. La gran diferencia ahora es que la es que la macroeconomía argentina está desanclada y metida hace cinco años en un régimen de alta inflación que de no frenarse implicará un crecimiento económico este año menor que el 4,5 % proyectado por el Gobierno para este año. La gran novedad es que el impacto de una mayor inflación a la prevista podría generar una caída del PBI en los últimos meses de este año.