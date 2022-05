Lobby | ¿Cómo impacta el empoderamiento de Guzmán en el Congreso?

La renuncia de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio Interior termina de cerrar un movimiento interno en el Gobierno respecto al futuro del ministro de Economía, Martín Guzmán. El área fue transferida de la cartera de Producción al Palacio de Hacienda la semana pasada y su titular renunció este lunes. La partida del funcionario, que responde directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sumó otra pieza a la decisión del presidente Alberto Fernández de empoderar a Guzmán. El economista gana terreno en el Ejecutivo pero sí tiene que recurrir al Congreso, los caminos en el Senado y en Diputados asoman muy espinosos.

En la Cámara Baja late un conflicto que posiblemente escale en las próximas jornadas o derive en una negociación para no exponer otra disputa del oficialismo. El titular del cuerpo, Sergio Massa, le reclamó a Guzmán hace diez días que suba el piso del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias. El ministro primero dijo que "era una obviedad" que había que hacerlo por la acumulación de la inflación, pero el tigrense quiere facturarle la demora y forzar el cambio impositivo mediante un proyecto de ley que podría presentar en los primeros dás de junio. En Economía quieren cambiar el mínimo en julio y, dentro del proceso de empoderamiento, es posible que no cambie de posición.

En la disputa hay un factor que impacta directamente en el bolsillo, pero hay otro de naturaleza política. Massa no acompañará el aumento de poder de Guzmán. La buena relación que tuvieron en el comienzo del gobierno se pulverizó durante la renegociación de la deuda con el FMI.

Guzmán había enviado un proyecto con las metas pactadas dentro del texto y Massa lo puenteó. Tuvo una reunión virtual con los funcionarios del Fondo dedicados a la Argentina para confirmar que ellos reclamaban que el Congreso autorizará el plazo, el monto de endeudamiento y el programa económico que habían pactado con el organismo.

Con la renuncia de Feletti, el kirchnerismo se despegó de su política económica

Se reedita la pelea por Ganancias

La respuesta fue que no, que ellos no reclamaban la autorización del Congreso y que más les preocupaba que ese respaldo no obtuviera un respaldo mayoritario del oficialismo y la oposición. De ahí en adelante la relación se redujo hasta la desconfianza mutua y, al parecer, de ahí no ha salido. Por el contrario, ahora se reedita con la pelea por Ganancias.

Actualmente se paga desde los 225.937 pesos brutos e iba a subir en enero, pero se anticipará a julio. No se sabe el monto pero Massa reclama que paguen los salarios a partir de los 265 mil. Para tomar el guante Economía habilitó al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, a contestar. Lo hizo en el programa ¿Cómo la ves?, que se transmite por radio Futurock. El gesto parecía apaciguar los ánimos pero la decisión de postergar la medida para julio esfumó todos los buenos oficios. Por ahora esa disputa tiene final abierto, pero si Guzmán no cede deberá afrontar la desautorización de otro proyecto legislativo impulsado por su propio espacio.

En el Senado el camino para Guzmán es más duro todavía. La vicepresidenta asegura que el ministro les ocultó información en el momento más crítico de la negociación y que nunca buscó extender los plazos de pago de 10 a 20 años. Fue el clima previo a la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT en la Cámara Baja. Dejó el lugar a fines de enero, lo reemplazó el rosarino Germán Martínez para sumar todas las voluntades posibles que permitieran la aprobación del pacto con el Fondo. Dentro del FdT terminó con una inédita votación divida: 76 votaron a favor, 28 en contra y 13 se abstuvieron.

Los números de esa sesión demostraron el discutido alcance de Guzmán con los diputados y diputadas de su propia coalición. La escena también terminó enterrando el enlace con Massa. Cerrado el trance por el endeudamiento, fue en el Senado donde arreció el operativo para marcarle la cancha al discípulo del nóbel de Economía, Joseph Stiglitz.

Massa no acompañará el aumento de poder de Guzmán

Las estrategias que se desplieguan en el Congreso

La primera ficha la jugó el senador cristinista Oscar Parrilli con la presentación de un proyecto que no era desconocido para Guzmán. El fondo especial para pagarle al FMI con un gravamen para los bienes de argentinos en el exterior no declarados al fisco fue aprobado la semana pasada luego de un mes y medio de trámite en comisión. En el tramo final de esa etapa, el interbloque del FdT, ahora subdividido en dos bloques, también presentó un proyecto para implementar una moratoria jubilatoria para los trabajadores y trabajadoras que le falten diez años de aportes. La creación del gravamen a los bienes fugados fue un tema que Guzmán llegó a analizar con el cristinismo antes de que se complica todo, pero sobre los cambios previsionales no hizo comentarios.

El año pasado el mismo bloque aprobó un proyecto de resolución para reclamarle que los Derechos Especiales de Giro que el FMI le iba a entregar a la Argentina, dentro de una emisión global por la pandemia, no fueran para pagar la deuda sino a la producción y el empleo. El texto era una declaración pero contó con todas las voluntades del bloque. Por entonces tenían una holgada mayoría de 42 votos, cinco votos por encima del quórum necesario. Ese capital fue perdido en las últimas elecciones. El oficialismo ahora tiene 35 escaños y depende de aliados provinciales para llegar a las 37. Eso no impidió que el gravamen fuera aprobado y girado a Diputados, donde también surgió otro desafío para la coalición oficialista. Los legisladores y legisladoras de movimientos sociales, que integran la bancada del FdT, presentaron una iniciativa para implementar el Salario Básico Universal.

Te puede interesar El "plan PASO": así es el proyecto de Alberto Fernández para derrotar a Cristina Kirchner en las primarias

La semana pasada, Guzmán se encontró con dirigentes de los movimientos en Don Orione, partido bonaerense de Almirante Brown, dentro de su proceso de empoderamiento. A los autores del proyecto sólo les dijo que lo estudiaría, mientras que el titular de la cartera de Producción, Matías Kulfas, dijo que no está de acuerdo con su implementación.