"Aún en momentos tan difíciles para nuestro pueblo": el mensaje de Cristina Kirchner por el 25 de Mayo

En medio de las tensiones al interior del Gobierno y las críticas constantes que desde el kirchnerismo realizan a Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles un mensaje en las redes sociales por el 25 de Mayo en el que advirtió sobre los "momentos tan difíciles" que vive el país.

"Con el mismo amor de siempre a nuestro país y a nuestra historia, aún en momentos tan difíciles para nuestro pueblo, hoy más que nunca! Viva la Patria argentinos y argentinas!", escribió la exmandataria en sus redes sociales para acompañar una foto en la que flamean banderas argentinas.

En tiempos de turbulencia para el Gobierno, Cristina Kirchner intenta despegarse de la gestión de Alberto Fernández.

El último ejemplo de esa intención de marcar diferencias con el Presidente es la renuncia de Roberto Feletti a la secretaria de Comercio Interior. Feletti era un funcionario que respondía directamente a Cristina Kirchner.

La ex presidenta no se mostrará este miércoles en ningún acto masivo, a diferencia de Alberto Fernández que finalmente no viajará a la Antártida como estaba previsto y asistirá al tedeum en la Catedral porteña.

El mensaje de Cristina Kirchner por el 25 de mayo

El tedeum

El Presidente arribará a media mañana de este miércoles a Casa Rosada y desde allí partirá caminando a la catedral. Atravesará la Plaza de Mayo junto a su Gabinete para asistir al Tedeum que encabezará el arzobispo porteño y primado de Argentina, Mario Poli. De la celebración participarán también ministros de otras confesiones religiosas.

Se espera, tal como es la tradición, que Fernández se dirija ya dentro del templo al mausoleo del libertador general José de San Martín para rendir homenaje y colocar una ofrenda floral.

Durante los dos primeros años de su mandato, con motivo de la pandemia de coronavirus, Fernández participó de los Tedeum de manera virtual.