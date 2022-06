Lobby | Ley de envases, la nueva batalla interna del oficialismo

El proyecto de ley de envases, que tuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados el 16 de noviembre, está a un paso de cumplir siete meses sin ningún movimiento del oficialismo para llevarlo al recinto.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo y cuenta con el respaldo de Máximo Kirchner junto a los diputados de los movimientos sociales. Establece una tasa ambiental que puede llegar al 3% para financiar el reciclado de los envases del mercado.

Dentro del Gobierno hubo funcionarios que se opusieron, como el ministro de Producción Matías Kulfas, pero los autores decidieron aumentar las quejas por la demora y ahora sostienen que "Coca Cola está haciendo lobby para que el proyecto de ley de envases no salga". La denuncia pertenece a Jonathan Castillo, referente Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR), una de las principales organizaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que tiene a Juan Grabois entre sus dirigentes.

"Están cuidando los intereses de la firma, cuidando la exorbitante ganancia que tienen anualmente, sin importar el daño ambiental y social que hacen", denunció Castillo y aseguró que "esas botellas no desaparecen por arte de magia, por eso presentamos un proyecto de ley para que esas botellas tengan un destino sustentable y que la empresa se haga responsable de cuál es la trayectoria de ese envase. Estamos proponiendo el reconocimiento del trabajo de casi 200 mil compañeros, porque esos envases los venimos recuperando gratis hace muchísimo tiempo", apuntó.

"Hay un lobby salvaje de las multinacionales" contra la ley de Envases, afirmó Jonathan Castillo

Ley de envases: la denuncia de la FACCYR

La FACCYR aseguró que además del lobby legislativo existe una articulación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) para que "todas las empresas privadas aporten 8 millones de pesos para hacer sistemas de recolección de envases sin cartoneros. Si ese envase no lo recupera un compañero, se entierra o termina en ríos y océanos", apuntó Castillo. La ofensiva de la organización que integra la UTEP sucede un mes después de que Grabois utilizara su cuenta de facebook para criticar duramente a Kulfas y vincularlo con el lobby empresario.

"Kulfas y amigos, además de boicotear la Ley de Envases que él mismo firmó con una mano pero enterró con la otra junto a la AmCham y la Coca Cola, principal contaminante del mundo, castiga a los cartoneros con esta política de apertura neo-menemista y absolutamente estúpida", disparó el dirigente. El mensaje por propiedad transitiva apunta al silencio del presidente Alberto Fernández sobre esta iniciativa, aunque parece que nunca le dijo a Kulfas que frene sus críticas.

Luego de la firma del dictamen en noviembre pasado la AmCham cuestionó el avance del proyecto. En un comunicado lo consideró "propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma.

En las mismas jornadas, Claudio Terrés, presidente del Departamento de Ambiente de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que "hoy en día, en la Argentina, se reciclan un millón de toneladas de papel y cartón y se podría reciclar el doble, hay capacidad para poder crecer", pero también dijo que la tasa ambiental propuesta "va a encarecer los productos".

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, uno de los funcionarios que se opone a la Ley de envases

¿Llegará al recinto la Ley de envases?

La controversia no escaló pero las principales organizaciones empresarias cuestionan la ley de envases y, según aseguran en el Congreso, están desplegando todos sus recursos para evitar que el dictamen llegue al recinto. Hasta ahora la iniciativa no ha salido del silencio y el segundo plano que tiene desde diciembre diluyó las posibilidades de prosperar, porque el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para hacerlo.

El proyecto busca impulsar la gestión de los envases en todo el territorio nacional para prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente. También busca promover la responsabilidad de los fabricantes de envases en ese manejo con la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases que llegan al mercado para desarrollar un sistema propio de recolección y reutilización. Con la recaudación de esa tasa ambiental el proyecto crea un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases y promover la inclusión de los trabajadores y trabajadoras del reciclado.