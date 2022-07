Nadie resiste un archivo: esto decía Cristina de Massa cuando le pedía a Parrilli que "lo mande al frente"

Después de dos días de rumores y trascendidos el Gobierno confirmó a Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Producitvo y Agricultura, en el marco de la reestructuración del Gabinete que le reclamaban desde hace semanas tanto el tigrense, como la vicepresidenta Cristina Kirchner y los gobernadores del PJ al presidente Alberto Fernández

"El presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su Gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión", aseguró el comunicado oficial que puso fin a más de 24 horas de rumores y confirmó el pase de Massa de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, en un cargo desde el cual coordinará toda la gestión económica.

Las expectativas ante este anuncio son altas debido a las idas y vueltas por las que pasaron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador.

En una serie de escuchas telefónicas judiciales entre la expresidenta y el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, que datan de julio de 2016, la actual vice de Alberto Fernández, arremetía contra Massa, líder del Frente Renovador.

¿Qué decía Cristina de Massa en las escuchas?

Desde que el tigrense se alejó del Frente para la Victoria y decidió enemistarse con el kirchnerismo, Cristina lo tiene entre ceja y ceja. No le perdona su alejamiento y menos su postura actual. En los audios recuerda con Parrilli su paso por los gobiernos kirchneristas y el fútbol de los viernes con Néstor Kirchner.

C: ¿Sabés qué Oscar?, mándalo al frente a Massa por favor de una buena vez

P: Sí, sí, sí..

C: Yo lo conocí a Kirchner desde mucho antes que Massa y nunca fui en la vida a jugar al fútbol

P: A jugar al fútbol, sí, sí.

C: Como él iba todos los viernes, él y su secretario a jugar al fútbol. Y se quedaban hasta altas horas de la madrugada jugando al fútbol, comiendo y demás. No, no, a la puta que los parió, que no te tiemble nada.

P: No, no, no, le salgo con todo. No me faltan ganas para ese hijo de puta. No me faltan ganas.

C: No, no, no. Decílo porque es así. Todos los viernes, el tipo iba a Olivos yo nunca fui a Olivos. Pregunten si me vieron esos viernes cuando estaban hasta las tres, cuatro de la mañana. Cuando era jefe de la Anses, y le daba a firma a Boudou. Cuando era jefe… hasta el 2009 fue miembro del gabinete, del gobierno. Hay que chicanearlo con el tema de… y ponete vos en víctima… yo no fui a jugar al fútbol los viernes. Tooodos los viernes, pero no un viernes, ¿eh?.

P: Sí, sí todos los viernes, sí sí.