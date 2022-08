Colaboradora de Milagro Sala: "Me dieron 10.000 dólares para sacar del país"

En momentos en que la Justicia de Jujuy busca determinar si Milagro Sala junto a su familia y personas de su círculo de extrema confianza conformaron una organización para lavar dinero, otra íntima colaboradora de la dirigente social afirmó que le dieron "10.000 dólares para sacar del país" cuando viajó a Italia para conocer al papa Francisco.

Se trata de Patricia Jaldín, una docente que formó parte de la agrupación Tupac Amaru, quien se llegó a convertir en tesorera de la organización social que estuvo liderada por Sala. "Toda la plata salía de la casa de Milagro. La plata iba para allá y de ahí se retiraba. En su casa de Cuyaya.", puntualizó en una entrevista a Infobae.

"De acá [Jujuy] salía efectivo en pesos y en Buenos Aires se cambiaba. En la casa de Milagro había pesos. Y había dólares a parte, pero no conozco qué cantidad", agregó.

Luego de que Mirta "Shakira" Guerrero aseguró en su última declaración como arrepentida que Sala y dirigentes de la organización hacían al exterior, Jaldín brindó más detalles al respecto: "Milagro viajaba mucho. De hecho, siempre andaba con una mochila a cuesta porque a veces ni llegaba a avisar a su casa. Y Shakira lo sabía porque ella estaba muy vinculada, le manejaba la agenda a Milagro".

En ese sentido, precisó que en 2014 viajó al Vaticano para conocer al Papa junto a "más de 15 personas" y les entregaron un dinero del cual "iba a salir el viático" del viaje. "Cuando llegábamos al hotel, debíamos entregarlo. Yo se los entregaba a las chicas de finanzas que estaban ahí. O íbamos directamente a la habitación donde estaba Milagro y Raúl [Noro, esposo de Sala] y se lo dejábamos ahí", relató.

En cuanto al origen del dinero que había en el domicilio de Sala, explicó que provenía de "Provincia y de Nación, por las obras asignadas a distintas cooperativas de la Tupac en el interior y de la capital".

Patricia Jaldín formó parte de la agrupación Tupac Amaru y llegó a convertirse en tesorera de la organización social

"Milagro Sala es una mujer llena de odio"

Al definir a la referente de la Tupac Amaru, Jaldín expresó: "Es una mujer llena de odio, de rencor. Es egoísta, encerrada en sí misma que no quiere mirar más allá y que está actuando inmovilizada por ese odio. Ella está dejando salir su ira, su violencia y por eso actúa así".

En ese marco, indicó que mantenía "una relación directa" con Sala, ya que "cada sector respondía por sí mismo", y describió cómo era ese vínculo: "Milagro es una persona muy especial. Tiene un temperamento que no se le puede decir que no. A veces costaba decirle las malas noticias, cuando algo no funcionaba bien. No le gustaba escuchar lo que en realidad pasaba en los barrios y en las áreas".

"Levantar la voz y enojarse era su forma de ser. Nosotros íbamos dispuestos a que se enojara y gritara", rememoró la docente, quien consideró que la dirigente social es una persona violenta. "Muchas veces le dije que no debía reaccionar así. Yo le decía que se cuidara de tener esas reacciones en la calle. Por eso tenemos una condena social, por sus formas, su voz, sus gestos", puntualizó.

Si bien aclaró que nunca sufrió agresiones físicas por parte de la referente de la Tupac, Jaldín dijo haber recibido "agresión psicológica y verbal". Además, aseguró que "Milagro tenía una debilidad por los varones y los protegía y los mimaba".

"Cuando se enojaba… ¿Quién no le tenía miedo? Hasta los funcionarios le tenían miedo. Cuando comencé le tenía admiración y respeto. Eso debe haber durado hasta que me hizo un reclamo por algo que no cometí. Eso me dolió mucho, porque no me creyó y no confió", expresó.

Consultada acerca de si alguna vez quiso a Milagro Sala, la mujer respondió: "La idolatré y llegué a ponerla como ejemplo".

Al definir a la referente de la Tupac Amaru, Jaldín expresó: "Es una mujer llena de odio, de rencor. Es egoísta"

"En la Tupac Amaru hicimos muchas cosas mal"

​"La Tupac tuvo su ciclo y dejó obras que hay que sostenerlas. Si Tupac Amaru viviera, se levanta y nos desmembra a todos, porque todos hicimos muchas cosas mal. Tanta culpa tiene el que hace como el que deja hacer. Nosotros también tenemos mucha culpa en esto", reconoció.

Al contar cómo se produjo su acercamiento a la Tupac, Jaldín recordó: "Era miembro de un sindicato docente. Y en las luchas salariales con el Frente de gremios de acá empezamos a conocernos con Milagro Sala. En los acampes y las marchas, se hizo más frecuente conversar. Y un día ella nos propuso trabajar en la Tupac con el tema educación".

Por último, aseguró que la dirigente social "tenía tanto poder como el gobernador" de Jujuy y argumentó: "Cuando se inundaban los barrios acá, había gente que corría a verla a ella para que lo solucionara. Cuando había gente complicada de salud, la iban a ver y ella la mandaba a atender en Buenos Aires. Tenía poder y creo que lo sigue teniendo".