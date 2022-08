Tras el embate de CFK, Macri eligió el silencio: ¿cómo recibió Juntos por el Cambio las acusaciones de la vice?

El ex presidente no quiere responder a las acusaciones de la vicepresidenta y desliza que el conflicto es entre ella y "la Justicia"

El encendido discurso con el que la vicepresidenta Cristina Kirchner intentó meter a Mauricio Macri en la trama de "corrupción en la obra pública" no tuvo y tampoco tendrá una reacción por parte del ex presidente, al contrario de otros dirigentes de Juntos por el Cambio que criticaron el descargo y consideraron que la ex mandataria está "desesperada".

Mientras Cristina Kirchner transmitía por streaming su discurso desde el Senado y apuntaba a Macri y a su amigo el empresario Nicolás Caputo, el referente del PRO estuvo en su oficina reunido con el Foro de Legisladores del PRO y luego recibió al diputado nacional Cristian Ritondo y al bonaerense Alex Campbell.

Fuentes cercanas al ex mandatario confirmaron a iProfesional que el ex presidente "no vio el discurso y no va a responder porque esto es otro manotazo más de Cristina acusando a Macri de todos los males". Al respecto, subrayan que "la que está actuando y tiene que seguir actuando es la Justicia, por eso no va a opinar ni responder".

Macri se desentendió así de las acusaciones, mientras los principales referentes del PRO, como la presidenta del partido, Patricia Bullrich, intentaron restarle importancia al discurso de Cristina Kirchner y pusieron el acento en que la Justicia siga avanzando con la causa. "Si hay algo valorable es que la Justicia no se dejó presionar", afirmó Bullrich.

"Argentina tiene un momento republicano claro, jueces que no se dejan amedrentar y no creo que se dejen amedrentar por 200 muchachos de La Cámpora", agregó la presidenta del PRO que, con esa frase resumió la postura monolítica que de Juntos por el Cambio para este tema: cargar las tintas sobre Cristina Kirchner y remarcar que la Justicia "está actuando con independencia", sin entrar en el esgrima de acusaciones que les plantea la vicepresidenta.

Del silencio de Macri a la respuesta de Juntos por el Cambio

La reacción de Bullrich no se limitó a exaltar el rol de la Justicia en la causa conocida como "Vialidad", sino que intentó meter una cuña en el Frente de Todos al afirmar que el presidente Alberto Fernández fue en el pasado no tan lejano "el primero en decir que Cristina Kirchner es corrupta" y "luego lo dijo Sergio Massa". Y agregó: "Por eso, Alberto Fernández y Massa fueron unos de los primeros acusadores de Cristina".

Por su parte, el vicepresidente del PRO y diputado nacional Federico Angelini consideró que en su discurso la vicepresidenta mostró "nerviosismo y desesperación" y calificó como "un delirio" la alusión a que los 12 años de prisión que pidió el fiscal Diego Luciani "corresponden a los 12 años de gobierno kirchnerista".

También se sumó a la reacción opositora la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, quien fue mencionada por Cristina Kirchner: "Que papelón. Esta es la más clara evidencia de impunidad. ‘La Justicia soy yo’, y arma en su mundo paralelo un ‘juicio’ por TV. Señora, se terminó el show. Y gracias por el reconocimiento #CFKAsociacionIlicita #12Años", escribió la legisladora en Twitter.

Zuvic fue mencionada por la vicepresidenta junto a Elisa Carrió por su relación con Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el ex asesor de Macri que se encuentra "prófugo hace más de 600 días", según remarcó la dirigente del Frente de Todos.

"Por más que quiera no podrá tapar la verdad, las pruebas son contundentes e inapelables. Aunque lo quiera, no habrá pacto de impunidad. Decadente. Fin del juego", expresó a su turno el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Las críticas de la UCR

A pesar de las internas que sacuden a Juntos por el Cambio, ante el descargo de Cristina Kirchner y las acusaciones contra la gestión anterior, la UCR cerró filas con sus socios políticos y también lanzó duros cuestionamientos a la exposición de la vicepresidenta.

El referente radical y jefe del interbloque opositor del Senado, Alfredo Cornejo, contradijo la hipótesis de la vicepresidenta sobre una supuesta "persecución judicial" al afirmar que "esta Justicia es la que la ha sobreseído en tres causas, ahí no había lawfare".

Alfredo Cornejo criticó la exposición de la vicepresidenta y consideró que sus militantes son una "minoría intensa"

"Cristina Kirchner juega el papel de víctima, cuando es victimaria, y no refuta ninguna prueba concreta de las que hay en su contra", sostuvo el senador quien, además, opinó que la ex presidenta "tiene detrás de sí una minoría intensa", en alusión a los militantes que se movilizaron al Congreso para apoyar su descargo.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, expresó: "Experta en revolear ministros de Alberto, Cristina Kirchner revoleó hoy a sus ex funcionarios y a empresarios de la construcción. Pero no pudo explicar ni una palabra del ‘plan limpiar todo’, las pruebas claves que incorporaron Luciani y Mola para demostrar su sociedad con Báez".

A las numerosas respuestas de Juntos por el Cambio se sumó también la diputada Margarita Stolbizer, quien en medio del discurso de Cristina Kirchner sostuvo que la vicepresidenta está "alterada y confundida".

"Armó el show para su defensa que ni empezó. Será que no tiene defensa. Pero se puso el traje de fiscal y lleva hora y media haciendo acusaciones. Pero no en tribunales sino refugiada en sus atributos del Senado de la Nación", lanzó la diputada de Juntos por el Cambio.