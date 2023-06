Patricia Bullrich y un tuit premonitorio de hace 9 años sobre Sergio Massa

Tras el anuncio de la fórmula del oficialismo con sus candidatos Sergio Massa y Agustín Rossi, se generaron en las redes sociales todo tipo de reacciones.

En este sentido, un tuit de Patricia Bullrich de hace 9 años llamó mucho la atención.

"El proyecto de Massa es una estafa porque recién se podría aplicar en 2023", fue la predicción del año 2014 de la precandidata a presidenta, Patricia Bullrich.

La publicación de Bullrich fue cuando en ese entonces a Sergio Massa se lo presentaba como el candidato de la oposición para las elecciones de 2015.

Patricia Bullrich presentó a sus principales candidatos a diputados y senadores

Patricia Bullrich, la precandidata a presidenta, a través de una conferencia de prensa anunció que Luis Petri, diputado nacional de la UCR, será su compañero de fórmula para las PASO del 13 de agosto.

Asimismo confirmó que Maximiliano Abad, presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, será el primer candidato a senador nacional del distrito de su lista.

Además designó a la ex vice de la UIF, María Eugenia Talerico, para acompañar al radical bonaerense en la lista del Senado en la provincia.

En relación a las candidaturas a diputados nacionales que competirán en la ciudad de Buenos Aires, el ex bailarín Maximiliano Guerra, encabezará la boleta en el rubro legislativo, y se le añade a la economista Daiana Molero en el segundo lugar. Molero fue subsecretaria en la cartera de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri y mantiene un alto perfil crítico al oficialismo en medios de comunicación afines y redes sociales.

Continúan en la lista Damián Arabia, vocero de la presidencia del PRO y funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich; Silvana Giudici, ex diputada radical desde el 2003 al 2011 y ex directora del ENACOM; y Oscar Moscariello, quien fue legislador porteño, vicepresidente de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici y embajador argentino en Portugal durante la administración de Mauricio Macri.

"Este equipo y este cambio no serán tibios", aseguró Patricio Bullrich y agregó: "Es un equipo que se la va a jugar por la gente".

"Hay que defender a las fuerzas de seguridad", afirmó la ex ministra del área, que lleva como compañero de fórmula al diputado nacional especialista en Seguridad.

La candidata agradeció a Petri "por haber aceptado este desafío" y señaló que buscarán "cambiar la Argentina". "Se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio", aseguró.

"Va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más", enfatizó Bullrich.

"Para este momento de la Argentina se necesitan liderazgos de convicción. Porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad y el coraje que hay que tener. Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan", agregó.