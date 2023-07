Carlos Corach: "Sergio Massa puede ser un nuevo Menem"

Luego del cierre de listas , el exministro del Interior, Carlos Corach, reapareció para analizar el presente del país, pero también del peronismo. El exfuncionario nacional del expresidente Carlos Menem fue consultado por la reivindicación que se hace en La Libertad Avanza de Javier Milei sobre los '90: "No creo que haya una reivindicación postrera del menemismo. Creo que la gente razona con suficiente claridad como para comparar etapas de la vida cotidiana actual y reivindicar la forma en la que se vivía en la época de Carlos Menem".

"Este es el secreto de toda esta presunta reivindicación sobre la forma de vivir, la libertad que existía, que los precios se mantuvieran durante 10 años absolutamente fija, que la inflación había cedido. Todas esas cosas que hacen a la vida diaria de la gente", agregó.

"Si usted hoy le pregunta a cualquier argentino cómo vivía ahora y cómo vivía en la época de Menem, le va a contestar que vivía mejor y eso es lo que queda del imaginario popular". dijo

Luego agregó que "las privatizaciones fueron reivindicadas por muchísima gente. Tome las privatizaciones de comunicaciones: cuando yo era joven, antes de Menem, y necesitabas un teléfono, esperabas años o comprabas un pequeño departamento con teléfono para trasladarlo al suyo", cruzó al periodista, Alejandro Bercovich, quien conduce Brotes Verdes en C5N.

A su vez, arremetió: "En todas las transformaciones económicas y sociales en profundidad, desgraciadamente, hay costos sociales y políticos que pagar. Usted distingue a un verdadero líder, conductor y político cuando hace frente a los costos políticos y sociales que tiene que pagar para transformar el país. La Argentina se transformó con Menem".

Consultado por autocríticas de aquella época, agregó: "Creo que las transformaciones debían haber sido más profundas. No me refiero a ajustes económicos en detrimento de las clases sociales sino transformaciones culturales, como por ejemplo todo lo que fueron las carreras tecnológicas. No le dimos suficiente importancia a la educación".

Carlos Corach: "Sergio Massa me parece un gran candidato peronista"

A la hora de analizar el cierre de listas, destacó la figura del ministro de Economía: "Sergio Massa tiene una formación peronista. Es un hombre que se preparó y tiene condiciones para liderar y gobernar. Seguramente, lo votaría. Entre Cristina y Massa hay grandes aproximaciones. No veo grandes diferencias entre ellos".

"Puede ser que Massa sea un nuevo Menem y creo que tiene una de las características que tenía Menem: la audacia para gobernar y realizar transformaciones. Creo que Massa la tiene. Massa tiene iniciativa, coraje y fuerza. Me parece un gran candidato peronista. Tiene un estilo para generar adhesiones que no tiene Juntos por el Cambio", añadió.

Y no dejó de recordar el pasado peronista de la expresidente del PRO, Patricia Bullrich: "Se ha transformado en una dirigente importante. La conozco de cuando ella empezó, de alguna manera, a militar en el peronismo y me parece una dirigente interesante".