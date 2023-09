Espert, con todo contra Pablo Moyano: "Es un sindigarca"

El diputado nacional alineado a Juntos por el Cambio (JxC), José Luis Espert, volvió a pedir por la reforma laboral y lanzó fuertes críticas al dirigente de la CGT y líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, al que calificó como "sindigarca".

"No quiere una reforma laboral cuando hay ocho millones de trabajadores completamente precarizados", expresó el economista, en declaraciones a la prensa.

Para Espert, es necesario llevar adelante una serie de reformas económicas, entre ellas las referidas al mercado del trabajo, donde acompaña a la candidata de JxC Patricia Bullrich, con la que mantuvo una reunión ayer con los equipos de trabajo, en el marco de la campaña de las elecciones 2023.

"Lo único, y no menor, es que se haga lo que en el mundo ya hacen hace rato. Ningún salto al vacío, ninguna cosa extraña, ningún experimento con la gente que ya está muy dolida", resaltó Espert en diálogo con LN+.

Según Espert, Moyano "es un sindigarca porque no quiere una reforma laboral cuando hay ocho millones de trabajadores completamente precarizados, la mitad de la población trabajadora", lanzó.

"Queremos menos derechos para estos sindigarcas y más para los trabajadores", expresó el economista. Y agregó que para la Argentina, es necesario "conversar con el mundo, apagar la máquina de imprimir billetes y tener equilibrio fiscal", acompañada de "una reforma laboral para que haya empleo digno", concluyó.

La candidata Patricia Bullrich impulsa una reforma laboral y fue criticada por Pablo Moyano

Pablo Moyano, contra Milei y Bullrich

Al tiempo que el candidato por Libertad Avanza Javier Milei se consolida en las encuestas de cara a la elección nacional, uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, advirtió que "los trabajadores vamos a salir a la calle a luchar contra cualquier proyecto de reforma laboral" y subrayó que "vamos a seguir militando para impedir que esta derecha reaccionaria vuelva a gobernar".

En ese marco, hizo un "llamado urgente" a todos los sectores de la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP) para "empezar a militar e ir a buscar aquellos argentinos que no fueron a votar" en las PASO. Y dijo que no tiene claro si Milei es un "showman", pero alertó que "de ser verdad todo lo que dice, se tratan de medidas anti-obreras" y que no difieren de la postura de la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Remarcó que "obviamente que rechazamos las recientes propuestas económicas de Milei, que incluyen una reforma laboral drástica con la eliminación de la indemnización, la caída de los convenios colectivos de trabajo y la quita de la personería gremial como también lo prometió la señora Bullrich" y advirtió que su gremio convocó "a plenarios y asambleas con el objetivo de informar y explicar a los trabajadores y trabajadoras por qué es crucial seguir apoyando a un gobierno peronista".