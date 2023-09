Unidad sindical para respaldar a "Massa Presidente": esperan más medidas sobre salarios, empleo e industria nacional

Para la dirigencia gremial, la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y trabajadoras marca el comienzo de una campaña electoral donde el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, recupera la centralidad y retoma la agenda. Del encuentro con el ministro de Economía, los sindicalistas se llevaron más certezas que incógnitas, ya que de aquí en adelante se esperan una batería de anuncios que irán en defensa del salario, la producción y la industria nacional.

Tal como anticipó iProfesional, los gremios organizaron una moderada pero contundente movilización frente al Palacio de Hacienda, a sabiendas de la importancia del anuncio. La señal de los máximos referentes sindicales se vio en la activa participación de todos los espacios de la Confederación General del Trabajo (CGT), más las conducciones de la CTA de los Trabajadores y la Autónoma.

Un encumbrado secretario General del sector industrial afirmó que "atrás quedó el impacto por la victoria de Javier Milei en las PASO", remarcó que "Massa ahora va a pasar a marcar el ritmo de la campaña" y apuntó que "parece que se estudió muy bien cuándo hacer el anuncio de Ganancias; un días después de las elecciones en Santa Fe donde se sabía que iba a ganar Juntos por el Cambio".

Agregó que "el festejo y la centralidad en los medios les duró casi hasta el mediodía del lunes… después fue todo de Massa" e indicó que "ahora se va a discutir no solo el decreto, sino también el proyecto que se debe debatir en el Congreso".

Estrategia de Massa con la eliminación de Ganancias para ganar "centralidad"

Este medio también adelantó la estrategia del ministro. Anunció que iba a modificar el impuesto a las Ganancias cuando llegue a la presidencia… "o tal vez antes", dijo, dejando abierta la posibilidad e invitando a la oposición a opinar, que le enrostró que por qué no lo hacía ahora como funcionario. "Massa no solo cumplió, sino que también instaló el tema de Ganancias que fue una de las tantas promesas incumplidas por la gestión de Mauricio Macri", explicó un dirigente cegetistas.

Uno de los más felices por los anuncios y el posterior discurso de Massa frente a los trabajadores y trabajadoras fue uno de los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano, quien además de celebrar la medida y criticar a Macri, deslizó que "en los próximos días el ministros va a hacer otros anuncios importantes", aunque evitó dar detalles y prefirió "disfrutar de este momento por el que tanto hemos luchado".

Para un histórico miembro del consejo directivo de la central obrera, "el bono de 60.000 pesos fue necesario pero no tuvo impacto… en realidad llegó tarde y hasta nos dividió a nosotros si había que aplicarlo o no" y planteó que "los beneficios a las Pymes son más técnicos y no llegan a la mayoría, pero para los empresarios marca una tendencia de cuál es el modelo que se pretende aplicar".

¿Rebaja del IVA? Nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo

Aunque una de las premisas en el equipo económico es no filtrar información, trascendió que Massa está pensando en una rebaja del IVA en los productos de primera necesidad. En este marco estaría uno de los puntos principales de su campaña: Una reforma impositiva y tributaria progresista, donde los sectores más concentrados paguen más. Asimismo, profundizar los beneficios a las Pymes que generen empleo registrado.

También se anunciaría que, por ley, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reúna semestralmente. La inflación empujó a que el encuentro para fijar el básico se realice cada tres meses, al igual que las paritarias. Si bien desde el ministerio de Trabajo todavía no se llamó a las partes (cámaras empresarias y centrales obreras), se llevará a cabo en los próximos días, ya que el último acuerdo fue por el trimestre julio, agosto y septiembre, mes en el que llegó al 118.000 pesos.

La idea de la cartera laboral que encabeza Raquel "Kelly" Olmos es llegar a un acuerdo para octubre, noviembre y diciembre. La ministra y su par de Economía ya conversaron al respecto pero todavía no establecieron qué porcentajes aplicar.

Contundente respaldo de la CGT: "Valoramos el esfuerzo"

Por su parte, el consejo directivo de la CGT emitió un comunicado donde manifestó su apoyo "a la importante decisión tomada por el Gobierno Nacional a través de su ministro de Economía Sergio Massa, quien plantea un nuevo escenario para los trabajadores y trabajadoras, al enviar un proyecto de ley que de aprobarse eliminaría definitivamente el impuesto a las ganancias para trabajadores y jubilados a partir del 1ero de enero de 2024".

Contundente respaldo de la CGT: "Valoramos el esfuerzo"

Sostuvo que "las modificaciones más inmediatas en el mal llamado impuesto a las Ganancias van a regir a partir de octubre y representan un espaldarazo contundente al salario, dando una respuesta concreta a un viejo reclamo de nuestra central. A partir de ese mes el nuevo piso será de 15 salarios mínimos".

Añadió que "esta CGT valora y reconoce el esfuerzo a la hora de tomar una medida tan relevante para nuestros compañeros y compañeras, y expresa una vez más la necesidad de acabar con este injusto tributo de una vez por todas".

El "efecto Milei" reabrió internas en la central obrera

El triunfo y la campaña que lleva adelante Milei pusieron a dirigencia gremial en estado de shock. Algunos salieron a tender canales de diálogo con el líder de La Libertad Avanza. Desde las 62 Organizaciones Peronistas que encabeza el taxista José Ibarra anunciaron que estaban dispuestos a un encuentro para discutir temas laborales y sociales, mientras que Luis Barrionuevo pronosticó un "triunfo en primera vuelta" del libertario.

En tanto, se confirmó una reunión entre Milei y el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, donde supuestamente el candidato a presidente quería interiorizarse sobre cómo funcionaba el fondo de desempleo para la actividad. Con un dejo de ironía, un integrante del consejo directivo de la central graficó: "Todos sabemos cómo funciona el sistema de indemnizaciones de la UOCRA… es infantil creer que se habló solo de eso". Por ahora, la cosa no pasó a mayores porque el objetivo "es que estemos todos alineados detrás de la candidatura de Sergio, ya vendrán tiempos en los que reclamemos que nadie se corte solo ni haga gestiones a título personal".

Para propios y extraños, Martínez es algo así como el "canciller" de la CGT por sus vínculos internacionales a través de su participación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, varios dirigentes desacreditaron el conclave con Milei. El propio Pablo Moyano expresó a este medio: "Yo no me puedo reunir con alguien que anuncia que viene por los derechos de los trabajadores" y agregó que "cualquier tipo de encuentros de esta naturaleza no están avalados por CGT".

Quien también negó terminantemente gestiones con el candidato presidencial de La Libertad Avanza fue el titular del Sindicato del Gas, Oscar Mangone, dirigente de fuerte predicamento en actividades como la energía y la industria. Sobre el tema fue escueto, pero contundente: "No tengo nada que ver con establecer algún tipo de diálogo con Milei o ese espacio", señaló.

En tanto, Massa profundizará su relación con los gremios y no se descarta un acercamiento con Barrionuevo a través de otro de los titulares de la central obrera, Carlos Acuña, quien no asistió a la reunión por problemas de salud. El también titular de los trabajadores de estaciones de servicio es un militante del Frente Renovador de Massa y fue de los primero en impulsar su candidatura a presidente.