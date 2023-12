Embajador de EEUU: Milei podría reunirse con funcionarios en Washington

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, confirmó que trabajan para que el presidente electo, Javier Milei, se reúna en Washington con funcionarios estadounidenses, y dijo que ese encuentro podría darse a principio de la próxima semana.

El diplomático también habló de la posibilidad de que Gerardo Werthein sea el próximo embajador argentino en Estados Unidos y, aunque aclaró que eso no estaba confirmado, resaltó que lo conocen y que han trabajado "muy bien con él en el pasado".

"Sé que (Milei) tiene la intención de viajar a Estados Unidos. Voy a reconocer que lo invité a reunirse en Washington con funcionarios. Si él quiere vamos a coordinar esas visitas", dijo Stanley ya añadió: "Creo que hay grandes probabilidades de que eso ocurra, pero esto no se ha confirmado. Hasta que no se agende, no va a estar confirmado. Es mi intención y también del lado de Milei", señaló el diplomático quien confió que entre quienes podrían recibirlo se encuentra Kevin K. Sullivan, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y con pasado en la embajada en Buenos Aires.

Durante una rueda de prensa realizada en la Embajada de Estados Unidos, Stanley admitió que el feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos complicó la organización de la agenda de Milei en Washington "porque la mayor parte de los empleados se toman el viernes", pero afirmó que "si tenemos una reunión, creo que va a ser la semana que viene, a principio de semana".

De todas formas, Stanley descartó que en la eventual visita de la semana próxima de Milei a los Estados Unidos pueda haber un encuentro con el presidente Joe Biden. "Nunca hacemos eso. De hecho, Milei no es en este momento el presidente de Argentina. Entonces no queremos faltarle el respeto al gobierno actual", subrayó.

El diplomático contó la forma graciosa en que se comunicó con Milei luego del resultado electoral del domingo. "Me voy a autoavergonzar y voy a decir que llamé por error a Javier Milei. Él me respondió la llamada, fue algo vergonzoso. Cuando me devolvió esta llamada por error, lo felicité. Venimos comunicándonos por WhatsApp pero no lo quería molestar. El trabajo que él tiene es armar su Gabinete".

Stanley reveló también que Milei habló con Biden tras el triunfo en el balotaje del domingo, y que tuvieron "una conversación muy amena".

Milei ratificó que buscará el cierre del Banco Central

Milei: "El cierre del Banco Central no es negociable"

El presidente electo, Javier Milei, lanzó un comunicado a través de la Oficina del Presidente y negó las versiones que indican un retroceso en su idea de eliminar el Banco Central: "El cierre del Banco Central no es un asunto negociable".

En el texto, el mandatario que asumirá el 10 de diciembre rechazó "los falsos rumores difundidos": "Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable".

Las declaraciones presidenciales surgen tras el alejamiento de Emilio Ocampo del Banco Central, el economista señalado por Milei como el encargado de "cerrar" el organismo, y en medio de la posible designación de Luis "Toto" Caputo como ministro de Economía, dirigente que ya presentó discrepancias en torno a la dolarización y la eliminación de la entidad financiero.

El texto, además, fue publicado unas horas después de la renuncia de Carlos Rodríguez como jefe del consejo de asesores económicos. En sus explicaciones, el economista alegó que "no he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden".

En el mismo comunicado, publicado a través de la plataforma X (ex Twitter), el libertario confirmó dos nuevos cargos a partir del 10 de diciembre: "En este sentido, el economista Osvaldo Giordano será titular del ANSES y el ingeniero Horacio Marín estará al frente de YPF a partir del 10 de diciembre".