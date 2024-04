Multas de tránsito: los automovilistas reciben sanciones carísimas y sospechan del afán recaudatorio del Estado

Durante meses las casillas de mails de los redactores de iProfesional se llenan de mensajes de automovilistas indignados que reciben multas o foto multas que consideran injustas y denuncian que el único objetivo parece ser la de agrandar la recaudación estatal en una época de crisis presupuestaria.

La mayoría de los casos provienen por las fotos multas de la CABA y por las infracciones libradas en territorio bonaerense, pero, también, hay reclamos que llegan desde la ciudad de Santa Fe y de otros municipios del interior.

Entre los casos analizados aparecen testimonios y multas de tránsito recibidas en zonas que los automovilistas nunca recorrieron, o penalizaciones por excesos en el límite de velocidad permitido que no está debidamente indicado para la visión del conductor, reclamos por cámaras o móviles de la policía que están escondidos a la vera de los caminos o las rutas, entre otros casos.

Por ejemplo, hay casos de multas libradas a partir de radares de dudosa legalidad que están ocultos y actúan como trampas cazabobos y, los más usual, en los últimos tiempos en la CABA, hay conductores que reciben sanciones por exceso de velocidad en autopistas o en zonas donde se les exige pasar de un límite de velocidad alto a uno muy bajo en pocos segundos de marcha. Un punto imposible de cumplir y peligroso, por otra parte.

Las quejas son variadas y los voceros estatales consultados suelen expresar que los radares y las cámaras tienen el objetivo de reducir los siniestros y las muertes viales.

Pero, detrás de ese argumento válido, muchos conductores sospechan que las multas son una manera extra de recaudar dinero para la maquinaria estatal además de crear "una caja política" de efectivo siempre disponible por la cotidianeidad de una facturación que no se detiene nunca.

Fotomultas y derechos del conductor

Cuando el Gobierno de la Ciudad implementó las cámaras para realizar multas de tránsito, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la Defensoría del Pueblo, varias ONGs y ciudadanos de la ciudad, decidieron accionar con peticiones judiciales para que la CABA publique, en su sitio oficial, donde se encuentran dispuestas las cámaras para realizar fotos multas.

No es un detalle menor. Durante el 2017 la polémica creció porque no estaban detalladas las ubicaciones lo que convertía a las cámaras en un instrumento de recaudación y no de prevención. El conductor debe saber dónde se encuentran emplazadas.

Tras la polémica, el Gobierno de la Ciudad publica la disposición de los dispositivos en la dirección https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/camaras-fijas-control-vehicular sin embargo, las infracciones que reciben los conductores son habitualmente catalogadas como abusivas por las razones que las justifican.

Uno de los casos: "Me llegó una multa por circular por la avenida Libertador a 63 km/h cuando el máximo dicen que es de 60 Km/h, por esos 3 kilómetros de diferencia tengo que abonar $75.000. Si esto no es recaudación se le parece bastante", señaló Vicente, del barrio de Belgrano.

El vecino de Jorge Macri sufrió el incremento desmesurado de las multas que se produjo a comienzos del mes de marzo en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuerte suba de multas de tránsito

Las multas de tránsito en la CABA tuvieron un drástico aumento, sin anestesia, del 221,4% debido a la inflación de los últimos meses y al aumento en el valor de los combustibles, precio que se utiliza como indicador para calcular el valor de las unidades fijas que determinan el costo de las infracciones.

Por los 3 kilómetros de exceso de velocidad Vicente debe pagar 75 dólares blue según la convertibilidad con la moneda estadounidense de estos días. Las infracciones por exceso de velocidad se cobran desde los $32.997,30 pero pueden alcanzar $1.885.560. Las multas por mal estacionamiento o no usar el cinturón de seguridad, que registran las cámaras, alcanzan casi los $50.000.

las sanciones por conducir con auriculares, tener la VTV vencida o enviar mensajes de texto mientras se conduce, pueden alcanzar multas de hasta $92.278. Además, la reincidencia se tiene en cuenta a la hora de aplicar los valores.

Las multas para automovilistas en la Provincia

En provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof, no se quedó atrás y en el sitio https://infraccionesba.gba.gob.ar/home ya rigen los nuevos valores por infracciones para el 2024 que tuvieron un aumento del 166%. Por ejemplo, el exceso de velocidad implica una multa de entre, $115.650 a $771.000; en tanto conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, se penaliza con una multa de $154.200 hasta 771.000 pesos.

Pero la realidad indica que el sistema de cámaras foto multa llegó para quedarse en capital y provincia y aún hay sospechas por la utilización de las mismas y por la transferencia de recursos que provocan del sector privado al público a través de infracciones menores o discutibles.

El gobierno de la Ciudad recibe críticas todos los días de muchos automovilistas por vicios que ya fueron denunciados en 2022 y que todavía generan suspicacias.

La oposición política en la CABA pidió varios informes por un reporte del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que consideraba que una gran cantidad de multas labradas en la anterior gestión eran ilegales porque el instituto no homologó las cámaras de la discordia.

Desde firmas falsas de las actas o con datos falsos, agentes de tránsito que no existen, en su mayoría se despliegan en la ciudad para realizar controles y tienen una perfecta sintonía con el gremio SUTECBA, del histórico dirigente Amadeo Genta, o infracciones labradas a automóviles que nunca circularon por la ciudad y, un caso que sucede a menudo, multas que nunca llegaron al domicilio del supuesto infractor lo que impide una correcta defensa de su parte.

Otro testimonio de un conductor, Roberto Benítez, que reside en provincia y trabaja en los barrios porteños explicó, "...hace 20 años que circulo de provincia a la ciudad de lunes a sábados. Me aparecen multas en CABA por lugares que jamás pasé con mi auto y siempre llegan tarde y no puedo defenderme ni acudir a un controlador.

Acaso la prueba más tangible que tengan aquellos ciudadanos que consideran que todo el sistema está diseñado para recaudar y no prevenir y que, en definitiva, constituye una caja más para la política, de esas que Javier Milei suele denunciar, sea la "magnánima" posibilidad que otorgan las autoridades de realizar un pago voluntario que les ofrece a los conductores un descuento del 50% sobre el valor total de la multa.

O sea, no importa si se cometió o no la infracción, si las cámaras están debidamente homologadas por el INTI o si la infracción es justa o no. Si se paga el 50%, hay luz verde para seguir y de paso se ataca a la industria de los "saca multas", gestores con llegada a funcionarios públicos que estuvieron de moda hasta hace muy poco.

Si el conductor, por el contrario, recibe la multa y considera que se trata de un error o una injusticia tiene la posibilidad de reclamarla y si el trámite le es satisfactorio se libra de pagarla.

Pero si no lo es no podrá realizar el famoso pago voluntario al 50% del valor de la multa. Si se reclama, se pierde ese supuesto beneficio.

Antes de la pandemia, en la ciudad de Buenos Aires, los descargos se debían realizar únicamente de forma presencial ante el Juzgado de Faltas o el Tribunal Administrativo de la zona donde se labró el acta o ante el Tribunal correspondiente al domicilio en caso de residir a más de 60 kilómetros y no tener el acta vencida.

Hoy, el sistema se agilizó y se puede impugnar de manera on line en la web del Gobierno porteño o a través de un mensaje de WhatsApp a Boti (11-5050-0147), de lunes a viernes de 8:15 a 19:45.

Pero lo que no se agilizó es la cantidad de papeles que hay que juntar para realizar el descargo que debe contener: número del acta de infracción; nombre, apellido y número de documento de la persona que figura en el acta; el vehículo en el que se cometió la falta, y el número de patente. En la presentación debe señalarse la razón por la cual se considera que no debe aplicarse la multa, y hay que adjuntar pruebas de eso.

Todo un sistema diseñado para que, al final del día, el ciudadano y contribuyente, dueño de un automóvil, abra la cartera de manera constante, cuestión que le recordará que lo vigilan expertos agentes estatales las 24 horas del día los 365 días del año.