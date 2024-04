El último dato de inflación mensual le dio al presidente Javier Milei un motivo para festejar y defender su plan de gestión, pero dos encuestas recientes marcan que la preocupación de la población empieza a pasar más por los "ingresos que no alcanzan" que por el nivel de precios, a lo que se suma un marcado rechazo a la eventual restitución del Impuesto a las Ganancias.

La inflación de marzo fue de 11% y volvió a mostrar la desaceleración prometida por Milei. El Gobierno lo festejó como un logro, apoyado en que además las encuestas muestran una aprobación e imagen del Presidente todavía consolidada y una significativa tolerancia al ajuste que lleva a cabo. Las dos encuestas de las consultoras Zuban Córdoba y CEOP confirman esos datos centrales.

Sin embargo, ambos sondeos coinciden en señalar que pese al descenso de la inflación en las estadísticas, se instaló fuerte la preocupación por los ingresos al punto de que en uno de los estudios los trabajos surgió que para el 49% la prioridad del Gobierno debe ser "bajar la inflación" mientras que para el 50% debe ser "aumentar los salarios e ingresos".

Aunque ambas cosas pueden parecer ir de la mano, la preocupación por el poder adquisitivo de los sueldos se conjuga con la reposición del Impuesto a las Ganancias, una medida que el Gobierno tiene en carpeta y aguarda la aprobación del Congreso, que lo debatirá junto con la nueva Ley ómnibus, para aplicarla. Un 61,6% de los encuestados se mostró en desacuerdo.

Nuevo Impuesto a las Ganancias y alerta por ingresos: ¿qué dice una de las encuestas?

La firma Zuban Córdoba realizó un relevamiento sobre 1.500 casos entre el 10 y el 11 de abril, mediante un cuestionario estructurado y con un 2,5% de margen de error. Entre sus datos principales, arrojó que la imagen positiva de Milei alcanzó un 47% y mostró así "una suba bastante sólida" desde la última encuesta de marzo de la misma consultora.

Pero además se consultó a los encuestados sobre distintos aspectos de la gestión de Milei. Uno de ellos fue la posibilidad de "reinstalar y subir el Impuesto a las Ganancias", una medida con la que se mostró "muy en desacuerdo" el 35,7% y "en desacuerdo" el 25,9%, mientras que solo el 33,4% se expresó a favor y el 5% "no sabe".

La consultora Zuban Córdoba midió un alto rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias

Se trata de un dato coyuntural porque forma parte de la inminente discusión en la Cámara de Diputados sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, pero puede agregarse a la preocupación por la caída en el nivel de ingresos.

Mientras el 75,9% de los consultados afirmó que su situación económica no mejoró desde que asumió Milei sino todo lo contrario, Zuban Córdoba preguntó "cuál debería ser una prioridad para el Gobierno" entre "aumentar los salarios e ingresos" y "bajar la inflación", y el 50% se inclinó por la primera opción, en tanto que la segunda tuvo un 49,7%, con un 0,3% de indefinidos.

La preocupación por los ingresos: ¿nuevo problema para Milei?

Esa medición mostró importantes puntos de contacto con la encuesta que realizó CEOP entre el 1 y el 5 de abril, con 1.495 casos efectivos y 2,5% de margen de error. Este trabajo arrojó que los "sueldos e ingresos que no alcanzan" se situó como la primera preocupación a nivel nacional con el 39,8% mientras que la "inflación" apareció en segundo lugar con 33,7%. Detrás quedaron "inseguridad" (31,8%) y "pobreza (23,9%).

Al preguntar a los consultados en qué situación económica están ellos y sus familias, el 49,2% dijo que tiene "dificultades para llegar a fin de mes" mientras que el 40,7% expresó que directamente "no le alcanza para llegar a fin de mes" el ingreso que perciben. Solo el 8,1% dijo llegar "cómodo" y el 2% "no sabe, no contesta".

Así el tema de los ingresos personales que no alcanzan para cubrir los gastos básicos empieza a instalarse como un problema que no alcanza a ser contenido por la baja de la inflación y esto representa un inconveniente para el plan de Milei, cuyo compromiso es precisamente "terminar" con el alza generalizada y constante de los precios.

No obstante, de la encuesta de CEOP surgen otros datos que matizan ese inconveniente y que tienen que ver con el tiempo que la población está dispuesta a darle al Gobierno para mostrar una mejora de la situación económica y la confianza en que el rigor del ajuste "valga la pena" en un futuro, algo que también aparece sugerido en el sondeo de Zuban Córrdoba y que guarda relación con la aprobación de la gestión y la imagen del propio Milei.

Los dos sondeos mostraron el crecimiento de la preocupación por los ingresos más que por la inflación

¿Tiene margen el Gobierno para seguir con el ajuste?

La firma CEOP preguntó a los encuestados "cuánto tiempo están dispuestos a soportar este ajuste con sueldos bajos" y el 39,1% respondió que "no se soporta ni un día más", pero el 28% respondió "lo que sea necesario", mientras que el 10,7% dijo "entre 1 y 3 meses", el 10,9% "entre 3 y 6 meses" y el 11,3% "entre 6 meses y un año más".

Es decir que, con diferencias en cuanto al lapso de tiempo, la tolerancia al ajuste que pega fundamentalmente en el poder adquisitivo alcanzaría el 60,9%. Este es un dato que miran en la Casa Rosada (donde manejan informes propios) y alienta a Milei.

El mismo trabajo arrojó además que el 40,4% de los consultados dijo sentir "esperanza" de cara al futuro, mientras que el 20,5% expresó "incertidumbre", el 19,3% "bronca u odio" y el 17,2% manifestó "miedo".

A esto se le suma que el 38,9% de los consultados consideró que el ajuste es "necesario" y que "hay que darle más tiempo" al Gobierno, mientras que 35,3% consideró que es "innecesario e intolerable". Entre ambos extremos, un 25,6% sostuvo que "es hora de flexibilizar" el ajuste. Es allí donde probablemente entra la preocupación por los ingresos personales.

Si bien presentó números un poco menos favorables al Gobierno, la encuesta de Zuban Córdoba también arrojó sobre la tolerancia al ajuste y la confianza. Al preguntar a los consultados sobre su situación económica personal y si "el sacrificio que está haciendo valdrá la pena en el futuro", el 50,6% respondió que no pero un significativo 46,4% dijo que sí.

Imagen y gestión: los números que alientan a Milei

Un aspecto que sorprende de ese número es que coincide casi a la perfección con el nivel de imagen positiva de Milei y la valoración general sobre su gestión, a cuatro meses de haber asumido la Presidencia, que incluso en algunos sondeos marcó un crecimiento.

Milei se apoya en que la tolerancia al ajuste se mantiene pese a la preocupación por la caída de los ingresos

Por caso, la encuesta de Zuban Córdoba otorgó al Presidente una imagen positiva del 47,2% y 52,5% de negativa, pero el mes pasado la misma consultora midió 42,3% de positiva y 57,3% de negativa. La firma indicó que se trata de "una suba bastante sólida".

"El Gobierno logró consolidarse en un margen de positividad del 45-50% que, aunque es menor que el de otras gestiones para esta misma altura, es lo suficientemente sólido como para concluir que Javier Milei sigue contando con un saludable acompañamiento social", agregó Zuban Córdoba.

La aprobación del Gobierno parece ir de la mano al alcanzar el 47,4%, según este sondeo, mientras que el rechazo llega al 52,5%. Si bien es alto, la combinación con las otras variables de los dos sondeos -como la confianza en una mejora y la tolerancia- le otorga margen a Milei.

En tanto, los números de la encuesta de CEOP sobre los mismos tópicos fueron extremadamente parecidos. En cuanto a la imagen, el mandatario midió 46,8% de positiva y 52,7%, mientras que respecto de la gestión de Gobierno 45,1% y 53,5% desaprueba.

Javier Milei se apoya en estos números para avanzar con su plan, sobre todo los de imagen y perspectivas a futuro. Si bien no son los mejores, a la luz del apriete económico que vive la sociedad se presentan como positivos para el Gobierno, que espera un repunte si logra consolidar el descenso de la inflación, pero la cuestión de la fuerte caída del nivel de ingresos le pone por delante un desafío que parece conectado con aquel problema pero en realidad le presenta uno nuevo.