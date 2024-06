El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, informó que este mismo martes comenzarían los trabajos para reubicar uno de los paneles solares instalados en territorio chileno y sostuvo que "los operarios no prestaron la suficiente atención" al hacer su trabajo, remarcó que las relaciones entre ambos países son "excelentes".

"Hoy es el día en el que se inicia el retiro de los paneles. Son cuatro los que se instalaron, uno de los cuales quedó en territorio chileno, tres metros adentro de la línea demarcatoria, definida geodésicamente. Los operarios no prestaron la suficiente atención y dejaron uno instalado en la parte chilena. Se espera que los trabajos concluyan rápidamente", informó el embajador.

Por otro lado, en diálogo con Radio Mitre, el representante diplomático argentino justificó las declaraciones del presidente Gabriel Boric: "Fue consultado en el marco de una gira que hacía por Europa, y cuando a un presidente le preguntan sobre la defensa territorial, tuvo que responder de una manera acorde a lo que se espera que lo haga un presidente".

Para Jorge Faurie, no habrá conflicto diplomático con Chile: ¿por qué? Consultado acerca de la posibilidad de que este incidente afecte las relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile, Faurie respondió: "Tenemos excelentes relaciones. Son 40 años de compartir una realidad conjunta en democracia y en crecimiento". "Este año vamos a marcar los 40 años de Tratado de Paz y Amistad, que se celebra el 29 de noviembre próximo, y entendemos que puede ser un momento de encuentro entre ambos presidentes", enfatizó. Por último, el embajador recordó: "Tenemos una frontera extensa, con una cantidad de recursos de uno y otro lado, son 14 las provincias que recorren el borde chile, y hoy tienen una carta muy relevante para la argentina, que es el acceso al Pacífico. El marco dinámico de los próximos años será la cuenca del Pacífico".

Luego de las declaraciones de Boric, la Armada Argentina informó en la tarde del lunes que había comenzado el traslado de personal y medios para dar inicio a tareas de remoción de "un panel solar instalado en territorio de la hermana república de Chile, al norte de la Isla de Tierra del Fuego", para proveer de electricidad al mencionado "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″, inaugurado a finales de abril de este año.

Gabriel Boric había criticado la intromisión de base naval argentina en Tierra del Fuego más allá de la delimitación de la frontera entre ambos países y pidió que sea removida; "O la sacan ellos o nosotros", dijo a la prensa que lo aguardaba tras un plenario de la Unesco.

El pasado 29 de abril, la Armada argentina inauguró el "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″, una construcción que está en la frontera exacta que divide al país trasandino con Chile, y que levantó paneles solares que invaden tres metros de territorio chileno

Quejas de Chile por la instalación de paneles solares en su territorio: ¿qué dijeron?

Tras participar en el Plenario de Alto Nivel del ODS 4 en la Unesco, el presidente de Chile advirtió en conferencia de prensa: "Deben retirar los paneles solares lo antes posible. O lo hacen ellos o lo haremos nosotros". Boric dijo que dialogó al respecto con Javier Milei: "Me dijo que lo reportaría a su Ministro de Relaciones Exteriores (Diana Mondino). Lo que pedimos es que este problema se solucione lo más rápido posible".

"Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades, y que es un principio básico el respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad. O lo vamos a hacer nosotros", advirtió.

Boric dijo que no cree que vaya a escalar el conflicto pero advirtió: "Es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros". Aclaró que hay una "excelente relación" con la Argentina, que quieren mantenerla y evitar "hacer escaladas de declaraciones".

El presidente de Chile planteó sobre la ampliación de la base argentina: "Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras. Eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio, como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad. Pero con la Argentina nos une muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de esto, en la medida en que se solucione a la brevedad".

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, aclaró que "los canales diplomáticos están funcionando, tal como funcionaron desde el comienzo" y que "la Argentina reconoció un error, expresó sus disculpas al respecto y ahora lo que falta es remover esa instalación que está en territorio chileno".