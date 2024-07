El vocero presidencial, Manuel Adorni, le respondió a la exvicepresidenta Cristina Kirchner luego de que esta asegurara en una entrevista que el superávit fiscal "solo le importa al presidente" Javier Milei. "Causa cierta pena ese tipo de declaraciones", aseguró.

"Respetamos la opinión de todos los ciudadanos, en el caso de la doctora Fernández tal vez nos llama más la atención un comentario de esa naturaleza. Más allá de que su compañero político y de la vida el doctor Néstor Carlos Kirchner hacía hincapié en la importancia del equilibrio fiscal y en que la cuentas debían estar ordenadas, llama la atención este comentario", indicó el vocero en su habitual conferencia de prensa.

En ese sentido, señaló que "es llamativo que a pesar del desastre monetario que dejaron que todavía haya que explicar la importancia de las cuentas públicas. Hay que aclararle a la doctora Fernández que no solo le importa al Presidente sino a todos los argentinos".

"La decadencia argentina en parte está dada por la pérdida persistente del poder adquisitivo de la moneda que ocurre desde el seis de enero de 2002 cuando se deroga la Ley de Convertibilidad y se le da la máquina de hacer billetes a los políticos y terminamos en lo que ocurrió a través de estos 20 años y lo vemos con los niveles de inflación que venimos sosteniendo", dijo el vocero antes de responder las preguntas de los periodistas.

"Le recuerdo a la doctora que su Gobierno, en el que era vicepresidente, la inflación fue del 211% en el último año y acumuló más de 1000% de inflación durante 4 años. También diciendo que emitir no traía inflación y no sé qué cosas decían sobre el déficit", puntualizó.

Por su parte, destacó el "tamaño político" de la dos veces presidenta, y planteó que causa "también cierta pena" ese tipo de declaraciones. "Es entender lo elemental, fundamental y lo obvio. No importa lo que ella crea, sí lo que creemos nosotros y creemos que las cuentas públicas se deben sostener de formas equilibradas, no vamos a gastar más de lo que tenemos", definió.

"Nuestro objetivo es reducir impuestos no subirlos y terminar con la inflación y hacer un Estado chico, y no el del tamaño de una elefante que lo único que hizo fue multiplicar pobres, asistencialismo con intermediarios que le hicieron mucho daño a los que menos tienen", precisó además.

Por último, planteó que "hay que explicarle a la doctora Fernández de Kirchner que la inflación a ella no le pegue porque tiene mecanismos para defenderse, pero a los que menos tiene es al primero que le corroe el plato de comida de todos los días".

"Cuando uno habla de superávit fiscal o equilibrio de las cuentas públicas estás hablando de inflación, cuando hablas de inflación hablas de pérdida del poder adquisitivo y cuando hablas de esa cadena de elementos hablas en definitiva como el que primero y más pierde es el que menos tiene", explicó, y concluyó: "Cuando hablas de defender a los pobres hay que tener cuidado con algunos conceptos hay que tener cuidado porque han hecho mucho daño a los que menos tienen".

Qué dijo Cristina Kirchner sobre Javier Milei

El vocero hizo eco de los planteos de la exmandataria Cristina Kirchner, entrevistada por Pedro Rosemblat con motivo del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, quien aprovechó para criticar la política económica del actual Gobierno.

"El proceso que comenzó el 24 de marzo del 76 generó una cultura bimonetaria que es la que estamos hoy sufriendo", sostuvo la exvicepresidenta, y agregó: "Porque no es como dice el presidente (Javier Milei)".

"Ahora está comprobando que no era el déficit fiscal (el problema), le faltan dólares y debe muchos dólares", sentenció.

Por otro lado, señaló que "cuando comparan a la derecha de acá con la europea no tiene nada que ver. Este gobierno tiene que ver más con Emmanuel Macron --que bajó las jubilaciones y está a favor de Ucrania- que con Marie Le Pen. Allá la derecha es nacionalista y está en contra de la guerra. Esta derecha es muy anacrónica, se quedó en la Guerra Fría, hablan del comunismo, que ya no existe. Hay un mundo que se va a acomodar en bloques y acá no sé en qué se está pensando".

Allí dijo que la dirigencia tiene que dar debates en conjunto: "Tenemos una Argentina super endeudada. Ya nos dimos cuenta todos que el déficit fiscal no es el problema. El único que cree eso es el Presidente y algunos empresarios que lo aplauden, pero el problema que tiene el gobierno, es lo que dijimos en febrero, que es que te quedaste sin dólares".

Sobre la ley Bases destacó el discurso que dio su hijo, el diputado Máximo Kirchner, en el Congreso y dijo que con el RIGI "no va a entrar un dólar porque los que vienen a invertir van a poder liquidar en el exterior". "Nos proponen un país que no tiene nada que ver con la práctica. Aprobaron la ley de Bases, pero suben los dólares porque el mercado sabe sumar. Si tenés cero dólares, no sirve que tengas cero déficit fiscal, que además es un déficit fiscal trucho".

CFK habló también del ministro de Economía, Luis Caputo. Dijo que "no muestra resultados", ya que fue elegido por Milei para ocupar ese cargo "bajo la promesa de que lleguen dólares", y no lo consiguió, por ende, tampoco pudieron avanzar en un proceso de dolarización.

Sobre el peronismo dijo que ese espacio "no puede discutir solo", sino que tiene que hacerlo con dirigentes de otros espacios. "Principalmente hay que ver qué hacemos con la deuda. De acuerdo al último reporte del FMI debemos 399 mil millones de dólares, de los cuáles la mayoría es en moneda dura, y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar. ¿Cómo conciliamos eso? no es una postura ideológica, dogmática o de valores, es de plata, de dólares", finalizó.