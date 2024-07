El diputado nacional del PRO, Damián Arabia, alineado con el sector de Patricia Bullrich, cuestionó a Mauricio Macri por reclamarle al presidente Javier Milei cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y aumente el giro de fondos de coparticipación del 1,4% al 2,95% que recibe la ciudad de Buenos Aires.

"Vi el mensaje de Mauricio Macri por la coparticipación. La información que yo tengo es que hay conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Ciudad por la transferencia de fondos. Cuando uno no está en el gobierno tiene que ser cuanto menos prudente y responsable. Hay una conversación entre el gobierno y la ciudad por los fondos", dijo el diputado a la radio AM 1070.

"Me parece que en este momento las declaraciones de Macri no son las más adecuadas", remarcó.

En cuanto a la disputa entre Patricia Bullrich con Mauricio Macri, justificó su acercamiento a La Libertad Avanza y defendió a la ministra de Seguridad.

"Patricia es del Pro. Y tanto ella como yo como Mauricio el día que quedamos fuera del balotage decidimos acompañar al gobierno. No es solo Patricia, hay decenas de dirigentes del Pro que están adentro del gobierno", agregó.

En la actualidad, el bloque de Diputados de Pro tiene 37 integrantes y solo cinco de ellos se mostraron como seguidores de la ministra.

Qué dice el pedido de Mauricio Macri a Javier Milei por la coparticipación

Macri, durante la tarde del miércoles, publicó un mensaje en redes sociales para pedirle al Presidente que cumpla con el fallo de la Corte Suprema en la coparticipación de la Ciudad.

"El sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un Gobierno ejemplar", sostuvo el ex mandatario, en línea con los reclamos de su primo y Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri por los fondos de la coparticipación.

En el mensaje publicado en X, Mauricio Macri sostiene: "Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases".

Y remarcó que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", enfatizó el ex mandatario nacional.

Y agregó: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

El pedido del ex presidente hace referencia a un fallo de diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020, que fue asignado a la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, durante su primer informe de gestión ante la Legislatura porteña, el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, hizo mención a la demanda que viene llevando a cabo la ciudad desde que fueron recortados dichos fondos.

"Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes", aseguró Grindetti.

Y enfatizó: "Ya pasaron 6 meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo".