Mike Tyson confesó en qué pelea subió al ring bajo los efectos de las drogas

El histórico campeón de los pesos pesados dijo ser un habitual consumidor de marihuana y hasta llegó a fumar en el vestuario antes de un combate

Mike Tyson es reconocido como el mejor noqueador de todos los tiempos, debido a las contundentes victorias que logró en su fulminante carrera.

Además, siempre se manifestó una persona a favor del cannabis tanto para su uso recreativo como medicinal. Sin embargo, en una entrevista que concedió al programa Dan Patric Show, reveló una condencia que no era conocida: fumó antes de subir a pelear al ring.

Esto sucedió el 20 de octubre del año 2000, en el Palace of Auburn Hills de Michigan. En aquella ocasión el púgil estadounidense regresaba a los cuadriláteros después de 15 meses de suspensión, producto del recordado mordisco que le propinó en la oreja a Evander Holyfield.

Su rival fue el polaco Andrew Golota, a quien derrotó por nocaut técnico luego de que no saliera a disputar el tercer asalto. "Fumé marihuana justo antes de entrar en el vestuario para pelear con Golota y no me afectó. Le hizo más efecto a él", reconoció.

El oriundo de Nueva York también agregó: “Toda mi vida fumé básicamente“, aunque resaltó que esa fue la única vez que lo hizo previo a un combate. "He estado peleando por más de 20 años y tengo muchos dolores y molestias. Si no tuviera cannabis no sé qué pasaría", confesó en otra oportunidad.

Sin ir más lejos, durante este 2018 abrió una plantación de cannabis de más de 80.000 metros cuadrados, la cual denominó “Tyson Ranch” y se dedica a la venta y al estudio de marihuana. “Voy a producir la mejor marihuana de la zona, por lo que no me preocupa la competencia“, aseguró sobre sus cultivos en California, ciudad que legalizó el consumo.