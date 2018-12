"Me dolió, me dio pena y asco. Una profunda tristeza"

Adrián Suar se refirió por primera vez a la acusación de Thelma Fardín hacia el actor Juan Darthés y dijo que no volvería a contratarlo nunca más

El director de Contenidos de El Trece, Adrián Suar, dijo que no volvería a contratar al actor Juan Darthés, quien fue acusado de violación por la actriz Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años.

Suar explicó su decisión de concederle a Darthés el protagonismo de la tira adolescente "Simona", que se emitió por Canal 13, este año, a pesar de que el actor ya había sido denunciado por abusos por las actrices Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

"No, para nada lo contrataría, no lo volvería a contar para un proyecto", agregó el productor respecto de Darthes.

Suar habló esta tarde con los medios, antes de una velada de su obra de teatro "Un rato con él", sobre el escándalo que comenzó a principios de año cuando se conocieron las primeras denuncias contra Darthés, que incluso motivaron el repudio de Griselda Siciliani, ex esposa del directivo de Canal 13 y madre de su hija Margarita.

"Sabía que Griselda y Juan habían tenido una pelea durante la filmación de Patito Feo en el 2009. Griselda me lo contó, una pelea de actores. Esas cosas a veces pasan en los elencos y no hay que permitirlo más".

"Yo siempre le creí a Calu. Quiero aclarar que a Calu no es que no la defendí, eso no pasó en Pol-ka. A Calu le creí pero no pude hacer nada", dijo Suar sobre lo denunciado por Rivero cuando compartía elenco con Darthes en 2005 mientras grababan juntos "Dulce Amor", producida por Quique Estevanez y emitida por Telefé.

Suar opinó que la entrevista que Darthés le concedió al periodista Mauro Viale, tras la denuncia de Fardín, le pareció "una vergüenza. Me dolió, me dio pena y asco. Una profunda tristeza".

"Nunca me paso en mi vida como productor, me llevo a reflexionar muchísimo, lo que pasó, lo que pasa. Creo que en el mundo del espectáculo yo no recuerdo situaciones así", comenzó Suar su charla con los medios.

"Con Simona todo el mundo me preguntaba, yo era el responsable, tengo que dar un mensaje y una señal. Más que apoyarlo (a Darthes), me debatí mucho qué hace un productor o un ser humano, mi dilema era entre lo ético y el rol de la Justicia e hice una evaluación totalmente equivocada", continuó Suar.

El fundador de Pol-ka agregó: "Tuve una charla con Darthes, pero siempre le creí a Calu porque siempre hay un actor que (en una escena de besos) abre la boca de más, ha pasado eso en el mundo del espectáculo. Yo sabía que Calu tenía razón, fui a hablar y le hice todo tipo de preguntas y el me dijo que no se había confundido, que no se había pasado de más".

"Juan me dijo yo lo voy a judicializar el tema, dame la posibilidad y ahí yo dude y le di la posibilidad a lo judicial y con la foto del horror de hoy, hice una evaluación muy equivocada", añadio.

"Yo vengo de un generación del mundo de espectáculo en la que el maltrato era moneda común. Y no quise que eso pasara en Pol-ka", señaló Suar, quien detalló que en la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) "estamos trabajando en la redacción y elaboración de un protocolo para que esto no vuelva a ocurrir y para que quien haga una denuncia este protegida y que haya una red de contención".

Luego Suar señaló que "esto no paso en Pol-Ka, no era el productor y siempre dije lo mismo, si hubiera pasado en Pol-ka y yo me hubiese enterado, creo que hubiera pasado otra cosa".

"No tengo porqué hablar con Juan, no tengo que pedirle explicaciones, no soy la Justicia", añadió Suar quien se dijo sorprendido por los datos de una encuesta según la cual el 65 por ciento de las actrices argentinas considera que hay abusos y acoso en la farándula local.

Suar se definió como parte de una "generación que tenía otras reglas", considero positivo el cambio en la sociedad y llamó a que todo el "colectivo del mundo del espectáculo tiene que hacer una reflexión".