Suena inverosímil pero fue real. Una familia se vio obligada a volar en el piso de un avión durante parte del trayecto entre Menorca (España) y Birmingham (Reino Unido) en un vuelo de la aerolínea TUI. Se trata de un procedimiento que esta prohibido. Por lo que la empersa sería sancionada.

Paula Taylor denunció que debió permanecer sentada en el suelo durante aproximadamente dos horas tras descubrir que los asientos por los que había pagado no existían, publicó actualidad.rt.com.

Family Was Forced To Sit On The FLOOR For Their Two-Hour TUI Flight After Discovering Their Seats Didn’t Exist After Boarding The Plane From Menorcahttps://t.co/Y4aAnoFiRC pic.twitter.com/dJEBjl2ChC