Según Matías Morla, hay un cuarto hijo de Diego Maradona en Cuba

El abogado del exjugador de fútbol reconoció que si bien aún no hay una demanda legal, habría otro descendiente del Diez en la isla

El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, dijo que si bien aún no se ha iniciado una demanda legal, "habría un cuarto hijo de Maradona en Cuba. Es de Varadero y es igual a Diego", aseguró.



En diálogo con Intrusos, mencionó la existencia de este cuarto descendiente del exjugador de fútbol: "Cada vez que voy a Cuba hay comentarios de que hay más hijos de Diego. Tampoco son diez. Uno seguro, aparte yo lo vi y tiene los rasgos de Diego Jr. y es igual a Maradona. Tiene apariencias físicas similares a Diego y vive en Varadero".

"Estaba en un hotel con Javielito [uno de los tres hijos no reconocidos de los que se tenía constancia] y cayó este chico, que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él; Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre", indicó.

Maradona es el padre de Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe, de quien se separó en 2003; y de Diego Junior, Jana y Diego Fernando, hijos reconocidos en los últimos años.

El actual entrenador de Dorados de México se presentaría en Cuba junto con Morla una vez finalizada la temporada con su equipo.

Su hija Giannina, con ironía, se refirió al respecto con una historia en su cuenta oficial de la red social Instagram: "Faltarían tres para el equipo de 11... ¡Tu puedes hacerlo!".

En tanto, Dalma atacó directamente a Morla en su cuenta de Twitter: "El abogado que tiene tiempo para pasearse por los canales y NO SE PRESENTA EN LA JUSTICIA o en las mediaciones que es CITADO, se convierte inmediatamente en un payaso mediático! CUALQUIER ABOGADO!".

El exastro del fútbol mundial permaneció en Cuba desde 2001 hasta comienzos de 2004, cuando realizó varios tratamientos contra las adicciones en distintas clínicas de La Habana.