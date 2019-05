Unas vacaciones que se convirtieron en pesadilla: fue a Punta Cana, la estranguló un empleado y sobrevivió de milagro

La mujer contó a través de Facebook lo terrible que terminaron siendo sus vacaciones. Incluso agradeció estar viva para poder narrar lo que sucedió

Tammy Lawrence-Daley es una mujer de 51 años que vive en Delaware, Estados Unido. Hace unos meses comenzó a planificar un viaje a Punta Cana, República Dominicana, con su pareja Christoper y sus amigas.

Así fue como en enero viajaron a dicho destino, en donde se alojaron en el Majestic Elegance Resort. Sin embargo, el que sería el viaje de su vida se convirtió en una pesadilla.

La mujer contó a través de Facebook lo terrible que terminaron siendo sus vacaciones. Incluso agradeció estar viva para poder narrar lo que sucedió.

El primer día no hubo problema, pero en la segunda jornada, en el All Inclusive, fue víctima de un ataque de un trabajador del resort.

A las 22:30hs, cuando había vuelto de la playa y fue a buscar comida a un restaurante del hotel, un hombre la atacó salvajemente en uno de los pasillos.

La mujer contó lo siguiente en su página de Facebook: "Oí pasos pesados… uno, dos, tres, cuatro, luego aceleraron, y antes de que pudiera reaccionar, fui agarrada por detrás e inmovilizada de inmediato".

Ella dijo que fue golpeada y estrangulada varias veces. Finalmente quedó inconsciente y la dejaron abandonada en un área subterránea. Estuvo desmayada como ocho horas. "Me patearon en la cabeza, me golpearon con un palo y luego me estrangularon de nuevo", agregó.

Al ver que ella no volví, su esposo y sus amigas comenzaron a buscarla. Cuando la encontraron, pensaban que estaba muerta, pero sobrevivió de milagro. Estuvo cinco días en una clínica y la operaron por la gravedad de las lesiones.

"Este hombre pensó que me había matado, pero fracasó. Él todavía está ahí afuera, un depredador esperando a su próxima víctima. Solo la próxima mujer no puede ser tan afortunada", agregó.

El complejo Majestic Elegance se desligó del ataque ya que argumentó que no se pudo identificar al atacante, pese a que la mujer confirmó que llevaba un uniforme con el logotipo del complejo.