Atención: Ratas invaden las grandes ciudades

Es debido al cambio climático y a las grandes cantidades de basura. La población de ratas ha ido en aumento en las grandes ciudades

La población de ratas ha ido en aumento en las grandes cuidades del mundo, y en los Estados Unidos, están especialmente preocupados. Dicen que a consecuencia del cambio climático, los roedores parecen ser la especie dominante.

Estos animales encuentran en los desperdicios y en el clima de las ciudades, un perfecto hogar donde permanecer y reproducirse. Tal es el caso de la ciudad de Nueva York, en donde la bonaza económica hace repuntar la abundancia de comida, y con esto los desechos.

La revista The New Republic ha mostrado su preocupación ante esta situación que ha puesto a esta gran ciudad en el umbral de un "ratocalipsis".

Te puede interesar ¡La gloria! Una copa de vino tinto equivale a una hora de gym

El diario el País de España publicó este martes que las llamadas a los números de asistencia han ido en aumento. "Solo hay que fijarse en los últimos datos del servicio de asistencia telefónica de Nueva York. Las quejas de los vecinos al número 311 crecieron casi un 40% en un año, hasta superar las 17.350 llamadas".

Según The New York Times, las personas revelan que prefieren no caminar por la calle con tal de no encontrarse con las ratas. "El cambio climático ofrece a las ratas un ambiente más templado para reproducirse", señala el medio.

Por otra parte, Animal Planet resaltó que ciudades como Londres y París tienen tantas ratas como habitantes, y probablemente muchas más.

La empresa de control de plagas Rentokil, señaló que en condiciones ideales, dos ratas pueden convertirse en 482 millones de ratas, en un periodo de tres años.