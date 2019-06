10 fotos y 10 anécdotas de la querida Coca Sarli que pocos conocen

Isabel "la Coca" Sarli fue, sin dudas, el mito sexual más grande que tuvo el cine nacional. En esta nota, 10 fotos y curiosidades de su particular vida

Hoy se fue un ícono, una de las mujeres más sensuales y queridas de la Argentina. Isabel "la Coca" Sarli fue el mito sexual más grande que tuvo el cine nacional. Su candidez casi de niña, la voluptuosidad de sus curvas, y esas historias increíbles que vivía gracias a la febril imaginación de su compañero Armando Bo, la convirtieron en un símbolo de erotismo (hoy naif) y objeto de deseo de varias generaciones.

Como para tenerla siempre presente, nos sumamos al homenaje que cineargentino.net presentó con una selección de fotos y anécdotas muy poco conocidas de su vida.

Casi una historia de amor

Aunque la pasión de Armando Bo por Isabel Sarli nació en 1956, filmando El trueno entre las hojas, el director no quería saber nada con "esa Miss Argentina que no sabía actuar". Fue el productor paraguayo Nicolás Bo quien se la impuso: "La cosa es simple, la plata la pongo yo, y yo decido. Quiero a la Sarli en mi película".

La malla color carne

Para la escena del desnudo en El trueno… a Isabel le habían prometido una malla color carne que nunca le dieron. Ella la pedía llorando. Armando Bo lo recordó así en un reportaje: "Me puse como un cretino. La insulté y le grité ‘pelotuda’ porque pedía la maldita malla, y la malla no estaba porque yo nunca había pensado filmarla con malla".

Te puede interesar Cuál fue la astronómica propina que dejó Cristiano Ronaldo en un hotel de Grecia

Una chica bilingüe

De chica, Isabel Sarli había estudiado inglés y mecanografía, con la idea de convertirse en secretaria. Armando Bo no tenía idea del idioma. Por eso, la condición bilingüe de la actriz fue la clave para el éxito de las negociaciones que realizaron en Estados Unidos para la distribución de sus películas.

Cine For Export

Para lidiar con la censura de muchas de las películas de la Sarli hay dos versiones, una menos jugada para estrenar en el circuito local, y otra mucho más hot para el mercado extranjero. Lamentablemente, muchas cintas se han perdido, por lo que resulta muy difícil confirmar rumores como el que asegura que hay una versión de Carne (1968) en el que la actriz hace un fellatio.

Dame fuego

Te puede interesar 10 frases de Ernesto Sabato para reflexionar en su aniversario

Fuego (1972) estuvo en los cines de Nueva York durante catorce semanas, se estrenó en 83 salas de Estados Unidos, llegó a las páginas del New York Times, fue comprada por los italianos -que cambiaron el nombre de la actriz a Isabella-, y también por los franceses que la estrenaron como Feu.

Realismo animal

En Sabaleros (1959), Isabel tenía una pelea con Alba Mujica en la costa del río en Berazategui. Como Armando Bo quería realismo extremo hizo que Mujica hundiera la cabeza de la Sarli en el agua podrida tratando de ahogarla. Isabel terminó desmayada y con un cuadro de hepatitis viral.

Yo, la peor de todas

Durante la segunda mitad de la década del 50, la Sarli recibió muchas ofertas por ser la única actriz del cine argentino que se animaba a desnudarse. Hasta entonces, solo Olga Zubarry en El ángel desnudo (foto) se había a atrevido a mostrar su espalda a la cámara, aunque en esa ocasión sí tenía una malla color carne cubriéndola.

El cura golpeado

Te puede interesar La historia de la camiseta que usó Argentina ante Inglaterra y dónde quedó la 10 de Maradona

Luego del fallecimiento muerte de su madre, la actriz quedó devastada. Una noche, en una reunión con el cura Daniel Zaffaroni le pidió consejo para sobrellevar la pena, pero el hombre la cortó en seco: "mire cómo anda vestida, no tendrá perdón de Dios". Isabel se sacó: "no ofenda la memoria de mi madre", le pegó un cachetazo, lo agarró del cuello y lo tiró sobre una mesa de canapés.

Amenazada de muerte

Isabel Sarli fue amenazada de muerte por la Triple A en 1974. Así le dijeron: "Por su nefasta influencia sobre el Pueblo Argentino y su accionar obsceno, disolvente y promarxista, que ataca las bases occidentales y cristianas de nuestra sociedad, que el Gobierno Popular defenderá a toda costa. Tiene 72 horas para abandonar el país o será ejecutada en el lugar donde se la encuentre".

Menage a trois

En vida de Armando, Isabel recibió propuestas de otros directores. Rechazó a Daniel Tinayre por "su mal carácter" y a Lucas Demare por "mujeriego y muy bocasucia". La excepción fue Leopoldo Torre Nilsson en Setenta veces siete. Una relación que terminó mal. Cuenta la actriz: "Él vendió la película a Estados Unidos y le agregó desnudos que no eran míos. Me vi con un hombre y dos mujeres que me hacían de todo. Fue horrible, me quise morir", recordaba Sarli en una entrevista.

Como cierre, un fragmento de "Fiebre".