El mal momento de la Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, famosa internacionalmente por haber interpretado a la Chilindrina en El Chavo del 8, está pasando por un difícil presente económico. La actriz tiene complicaciones para solventar los gastos médicos de ella y su marido, Gabriel Fernández. La humorista tendrá que vender una propiedad para saldar deudas.



En una entrevista con el ciclo mexicano Ventaneando, la artista relató que su esposo sufrió serios problemas de salud. "Estos últimos ocho meses fueron muy difíciles para nosotros. Casi ocho meses de estar en el hospital porque fue una neumonía tras otra neumonía, un infarto en los riñones y otro en el corazón", detalló.



María Antonieta contó que en el último tiempo su salud también se deterioró. "Yo me puse muy grave cuando a él le pasó esto. A mí me vino una cosa que se llama fibromialgia, que gracias a Dios ya estoy sacándome, pero sí es una enfermedad muy fuerte. Por eso tenemos un enfermero y una enfermera cada uno", precisó.



Por último, la actriz reveló que su marido tuvo que viajar a Estados Unidos para recuperarse, lo que le generó una deuda muy grande en el centro médico en el cual se atendió. Por esa razón, la estrella mexicana indicó que venderá una propiedad para costear el tratamiento. "Voy a tener que vender mi casa de Acapulco para poder pagarlo, pero no importa, las cosas buenas son para solventar las malas", afirmó.