Lamió un helado y podría ir a la cárcel por 20 años

El video, que fue reproducido más de 11 millones de veces, muestra cómo una joven no identificada abre un recipiente del fabricante Blue Bell Creameries, pasa la lengua por el helado y luego se ríe mientras coloca el tarro de vuelta en el congelador.

Los investigadores han determinado que el incidente tuvo lugar en un establecimiento de Walmart en la ciudad de Lufkin, Texas. La búsqueda del lugar exacto, por su parte, se extendió desde San Antonio hasta Houston. Y los dueños de Walmart retiraron tuvieron que sacar ese sabor de helado de todas sus estanterías.

La Policía local afirmó este miércoles que también creía haber identificado a la joven, después de que "los detectives obtuvieron un video de vigilancia que captó a una mujer que coincide con la descripción de la sospechosa". Están esperando finalmente verificar su identidad antes de emitir una orden de arresto.

La mujer podría enfrentar un cargo criminal de segundo grado por manipular un producto de consumo, ha indicado el Departamento de Policía de Lufkin en un comunicado por correo electrónico a NBC News. El cargo estima una pena de prisión de 2 a 20 años y hasta 10.000 dólares en multas, según el código penal del estado de Texas.

Los investigadores también están consultando con la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) sobre cargos federales adicionales.

Mientras tanto, la cadena de supermercados ha asegurado que retiró de la tienda todos los envases con la mezcla de helado cremoso de vainilla con virutas de chocolate y cacahuetes tostados cubiertos con chocolate negro como medida de precaución.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS