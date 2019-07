Mirtha Legrand: "Va a ganar Macri el Balotaje, no me gusta Alberto Fernández"

La diva de los almuerzos fue crítica con la gestión del oficialismo, pero igualmente asegura que se impondrá en octubre. Y pidió terminar con la pobreza

Durante un evento en el cual bautizaron con su nombre una sala del Teatro Regina, Mirtha Legrand opinó sobre la situación política, económica y social de la Argentina, además de pronunciarse sobre las elecciones.

Te puede interesar Violenta pelea familiar en Disney mientras la gente intenta intervenir (VIDEO)

"(La fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner) Está muy alta en las encuestas, pero creo que, al final, va a ganar Macri en el balotaje. No me gusta Alberto Fernández", remarcó Legrand.



La conductora de los almuerzos fue una defensora de Cambiemos, pero en los últimos meses criticó algunos gestos de Macri.

"El Presidente dio un discurso en una escuela con niños, un discurso criticando a los Moyano, a los camioneros, al gremio... No correspondía en ese lugar", dijo la actriz sobre las palabras que Macri pronunció en un acto por el Día de la Bandera.



También se mostró preocupada por la situación actual del país: "Lo estoy viviendo con mucha angustia: no veo soluciones. Se pelean mucho, se agravian. No me gusta esta Argentina", explicó.



"Han crecido un 30% los pobres. Aspiro a que dejen de serlo. Hay que arreglar esta situación", pidió Legrand. Y concluyó: Aspiro a que desaparezca la famosa grieta, que no nos agredamos más, que nos queramos un poco más: somos todos argentinos. Como dice el Martín Fierro: si no, nos devoran los de afuera".