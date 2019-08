¿Querés bajar de peso? ¿Cuál es la mejor hora para salir a correr?

Científicos detectaron que realizar la actividad antes de las 15:00 ayuda quemar más calorías en menor tiempo aunque no lograron determinar el motivo

Salir a correr antes de las 15:00 ayuda a quemar más calorías en menor tiempo. Así lo destacó un estudio publicado en "The International Journal of Obesity" que determinó que es más efectivo que hacerlo por la tarde, aunque no pudo determinar el motivo.

Del estudio, iniciado en 2015, participaron cien personas con sobrepeso. Todos comenzaron a realizar ejercicio cinco veces a la semana, que constaba de correr hasta quemar 600 calorías por sesión.

Si bien todos perdieron peso, el grupo que realizó las actividades antes de las tres de la tarde logró quemar más kilos que el resto. Además, fueron más activos el resto del día.

Los resultados de los 100 participantes fueron muy dispares, aunque los mejores fueron claramente los que corrieron en el turno matutino. En algunos casos, los corredores vespertinos aumentaron de peso y otros se mantuvieron.

El objetivo del estudio era determinar por qué la gente con sobrepeso que realiza ejercicio tiene resultados tan dispares. El resultado, a pesar de que todos realizaron el mismo estilo de vida durante 10 meses, no fue concluyente, aunque sirvió para observar que hacerlo por la mañana hace alguna diferencia en el organismo.