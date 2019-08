Según un estudio, los CEOs que son adúlteros son más proclives a engañar en el lugar de trabajo

Esa es la conclusión de un estudio académico que descubrió una fuerte correlación entre el adulterio y la mala conducta en el ámbito laboral

El adulterio va de la mano con hacer trampa en el lugar de trabajo. Esa es la conclusión de un estudio académico provocativo en Estados Unidos que descubrió una fuerte correlación entre el adulterio y la mala conducta en el lugar de trabajo por parte de ejecutivos corporativos y asesores financieros.



La investigación se realizó de una manera poco convencional. Profesores de finanzas de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad Emory pudieron examinar a clientes de Ashley Madison, un sitio de citas para personas casadas que buscan tener una aventura o "encuentro discreto", como dice la página. Esto se debe a que un ataque informático de 2015 expuso los nombres y datos personales de más de 30 millones de usuarios.



Según un artículo de Bloomberg, los investigadores examinaron específicamente cuatro grupos de usuarios: un total de 11.000 corredores, ejecutivos corporativos, delincuentes de cuello blanco y oficiales de policía. Al cotejar los datos con registros públicos, descubrieron que los clientes de Ashley Madison en general tienen más del doble de probabilidad de haber violado los códigos de conducta profesionales en comparación con un grupo de control, según los autores del estudio, John Griffin, Samuel Kruger y Gonzalo Maturana.



"Nuestro estudio indica que el engaño en un contexto se traslada a otros", explicó Griffin, especialista en investigar mala conducta en Wall Street. "No estamos tratando de debatir sobre ética o dar sermones a las personas. Todo lo que hacemos es examinar los datos y los datos son bastante sólidos".

Vidas personales

Los hallazgos se suman a la conversación que durante mucho tiempo se consideró fuera de los límites en las salas de juntas corporativas: la vida personal de los ejecutivos, señalan en la nota de Bloomberg. Eso fue hasta la era MeToo, un movimiento contra el acoso sexual que ha llevado a la salida de CEOs, incluidos Les Moonves de CBS y Steve Wynn de Wynn Resorts.



Los resultados fueron bastante consistentes en las cuatro ocupaciones. Por ejemplo, el estudio encontró que el 4.1% de las personas acusadas de violar las leyes de valores por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. entre 2010 y 2015 tenían cuentas pagadas en Ashley Madison. Eso se compara con el 1% de la población de control, que consistía en personas con antecedentes laborales similares pero sin cargos de mala conducta.



Los CEOs y CFOs con cuentas, tenían el doble de probabilidades de haberse involucrado en un error financiero o ser el foco de una demanda colectiva de valores entre 2008 y 2014. Los corredores de trampa tenían más probabilidades que el grupo de control de tener marcas negras en sus registros mantenidos por Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.



Los profesores encontraron algunos obstáculos de investigación, incluidas preguntas éticas sobre el uso de los datos de Ashley Madison en primer lugar. Llegaron a la conclusión de que era de dominio público. Además, el sitio, cuyo lema es "La vida es corta. Ten una aventura", tenían algunos usuarios falsos. Así que Griffin y sus coautores redujeron su estudio a clientes que tenían direcciones coincidentes de números de tarjetas de crédito. También se desconoce si los miembros del grupo de control se involucraron en una infidelidad conyugal fuera de Ashley Madison.