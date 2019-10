Se viene una nueva peregrinación religiosa a la ciudad de Luján

Bajo el lema: "Madre, ayúdanos a unirnos como Pueblo", el sábado 5 de octubre se realiza la 45° Peregrinación Juvenil a Pie a Luján 2019

Organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, Argentina, se realizará la 45° Peregrinación Juvenil a Pie a Luján.

"En Argentina hay una gran necesidad de caminar juntos, que nos unamos como pueblo, para afrontar todas las situaciones que estamos viviendo. Le pedimos a Nuestra Madre que nos una y nos acompañe como pueblo a vivir en unidad a pesar de la gran diversidad que tenemos, sólo así lograremos construir una sociedad diferente", lo dijo Mariano García, miembro de la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, Argentina, en vista de la 45° Peregrinación Juvenil a Pie a Luján 2019.

Esta peregrinación se viene organizando con bastante tiempo y desde diferentes áreas, en las diferentes parroquias y en la Comisión de la Arquidiócesis, y se cuenta con la colaboración de muchos voluntarios, alrededor de seis mil, para poder atender a los peregrinos que recorrerán a pie cerca de 60 kilómetros para llegar al Santuario de Nuestra Señora de Luján.

El miembro de la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular dijo que, "esta peregrinación involucra a todo el país, a toda la Argentina, puntualmente a lo que es la región de Buenos Aires, que está conformada por 12 diócesis y las respectivas parroquias de estas diócesis, ya que Nuestra Señora de Luján es patrona de los argentinos y Ella recoge la devoción de tantos hombres y mujeres que cada año peregrinan a la casa de Nuestra Madre de Luján".

El lema para la Peregrinación Juvenil, explicó Mariano García, es fruto de la oración con las intenciones que los peregrinos escriben en los cuadernos de la Basílica de Luján, que este año es: "Madre, ayúdanos a unirnos como Pueblo". "De miles de intenciones, uno de los datos más relevantes que conformaron un común denominador es pedirle a la Virgen de Lujan por la unión en sus familias, en sus hogares, en sus barrios, en el país. La preocupación de los fieles denota la necesidad de armonía, acuerdo, amistad y unión en todos los órdenes de la vida".

Punto de partida

Si bien muchos comenzarán antes, la partida oficial con "imagen cabecera" se producirá a las 12 desde el santuario de San Cayetano, Cuzco 150, en el barrio de Liniers, cerca del cruce de las avenida Rivadavia y General Paz y, tras un recorrido de 60 km, el grueso de los peregrinos llegará al santuario de Luján al día siguiente, alrededor de las 6.

Una hora más tarde, el cardenal Poli, presidirá la misa central desde un altar levantado en la vereda del santuario, de cara a la plaza, ofició que concelebrará con sus obispos auxiliares y los de las diócesis del gran Buenos Aires, además de decenas de sacerdotes, ocasión en la que pronunciará una homilía y se rezará por el país.

A lo largo de todo el trayecto habrá un operativo vial y otro para brindar asistencia sanitaria a través de 56 puestos y 15 móviles más unos seis mil voluntarios; se reforzará el transporte público y se indicará el camino más adecuado a los que vayan a buscar peregrinos con el fin de que la vuelta sea lo más fluida posible.

Los organizadores piden llevar una vela para encenderla a las cero hora del domingo (o eventualmente el celular) como "un gesto simbólico de iluminar el camino hacia la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y que implica comprender que, más allá de las diferencias, debemos mirarnos como hermanos y convivir en solidaridad como dice el lema".

Entre las recomendaciones se sugiere a los que no hacen habitualmente ejercicio caminar en los días previos, descansar bien en las horas anteriores y parar un rato si se está cansando, y no dudar en consultar a un profesional de los puestos sanitarios ante cualquier malestar. Además, no caminar con zapatillas nuevas que no están amoldadas ni sandalias.

También se recomienda usar medias de algodón y llevar un par más para cambiarlas al promediar la marcha; evitar ropa ajustada y llevar un abrigo liviano para la noche, preferentemente impermeable; gorro y crema de cacao para los labios. Y una botella de agua que posibilite ser recargada en los puestos.

En esta nueva edición se volverá a ofrecer el sacramento del bautismo a los peregrinos que deseen recibirlo en el Puesto de Apoyo 43 del seminario, ubicado en el cruce de la Ruta N˚ 7 y N˚ 6, en el primer puente de General Rodríguez.

Desde la aplicación LaPereLujan se puede acceder a toda la información sobre el recorrido, horarios de transporte, dónde están y cuánto les falta llegar, dónde encontrar los puestos sanitarios, de apoyo e hidratación.

También, invitan a los fieles a sumarse a las redes sociales con los hashtags: #Lujan2019 #LujanCaminaUnido #SelfieconMariaa.