Charly García cumple hoy 68 años

Los festejos del cumpleaños de Charly comenzaron anoche con un concierto íntimo en Puerto Madero al que llegó en una limusina grafiteada

La leyenda del rock nacional, una vez más conmovió a los invitados en su fiesta de cumpleaños.

En 1951, un 23 de octubre, nacía en Buenos Aires uno de los músicos más influyentes del rock nacional. Su nombre: Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly, quien llegó a este mundo para convertirse en leyenda, en uno de los máximos exponentes de toda una generación que marcó a los argentinos con su música de vanguardia.

Hoy, el artista cumple 68 años, y como la tradición indica, los festejos comenzaron en la noche anterior con un concierto íntimo del que participaron no más de 30 personas, en Puerto Madero. "Yo me siento pendejo y juguetón, y recopilando cosas, con mi viejo", dijo en la previa de su festejo cuando su amigo Nico Cuño le consultó "¿Cómo llegan los 68 a tu vida?".

En esa misma charla con el hombre responsable de la firma que lo viste hace años, el ex Sui Generis y Serú Girán confió que su papá, el ingeniero fallecido Carlos Jaime García-Lange, "Va a estar" en el show.

Mientras gran parte del mundo estaba concentrado en la definición de la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y River, el creador del "Say no more" partía de su departamento en Coronel Díaz rumbo al festejo privado en un lugar secreto de Puerto Madero en una limusina grafiteada por él mismo y con el logo de SNM en la luneta.

La limusina al estilo "Say no more" en la que llegó Charly. | Revista Gente

En un espectáculo al mejor estilo "Teatro Colón reducido, con más acústica y buena energía", García estuvo acompañado por su novia Mecha Iñigo, su cuñado Facu Iñigo –novio de Lisa Cerati–, Sebastián Ortega y su novia Carla Moure, Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, Juanse (con ellos tres hizo "La grasa de las capitales"), Palito Ortega, José Palazzo (representante del músico) y Cabito, entre otros.