Nació con 9 dedos pero sus padres no lo querían operaron porque decían que "era buena suerte"

El joven sufrió durante años por haber nacido con nueve dedos en uno de sus pies, finalmente, cuando creció se operó y pudo llevar una vida más saludable

Creencias que pueden afectar la autoestima. Un joven llamado Ajún nació con 9 dedos en el pie izquierdo. Sin embargo, pasó un poco más de dos décadas para operarse ya que sus padres no lo dejaban porque creían que traía buena suerte, según les había dicho un adivino. El chico pasó una gran parte de su vida avergonzado con las personas por miedo a que vean su "deformidad".

Según medios internacionales, el joven pasó su infancia avergonzado de sí mismo y evitando todo tipo de interacción social, por lo que siempre tuvo pocos amigos y jamás estuvo en pareja. "Nunca tuve novia porque me consideraba imperfecto. No creía que alguien pudiera querer estar conmigo", contó Ajún, que dejó de usar sandalias desde que comenzó tercer año de la primaria. "Mis pies me daban pudor. Me sentía inútil", expresó.

A pesar de su padecimiento, sus padres se negaron a que médicos lo operen: "Eran supersticiosos, por lo que no trataron jamás con eso. Pensaron que, si realmente se veía tan mal, podría cubrirlo con mis zapatos", cuenta el joven.

Esta anomalía, llamada polidactilia, afecta a 700 de cada 1.000 personas en el mundo y puede aparecer tanto en los dedos del pie como de la mano. Sin embargo, es común que los niños nacidos con esto sean operados antes de los seis años, ya que es lo más recomendable.

Cuando Ajún obtuvo su independencia decidió buscar ayuda y fue así como halló al doctor Wu. Llegó al Hospital Quirúrgico Shunde Heping, donde una serie de radiografías revelaron que su condición era más grave de la que parecía: tenía dígitos más pequeños brotando de sus dedos normales y, además, le faltaba el dedo gordo, ya que en su lugar habían crecido otros dos dedos en forma de "v".

"Es muy raro ver una deformidad tan grave que no haya sido tratada en un paciente de 21 años", dijo al respecto el doctor Wu Xiang, cuyo equipo fue el encargado de operar durante 9 horas al muchacho, al que le cortaron los dedos extras y le construyeron un nuevo dedo gordo.

Con respecto al procedimiento al que se sometió, Ajún se mostró muy contento: "Ahora me siento genial. Estoy muy agradecido al doctor Wu Xiang. Creo que mi pie es perfecto. Me mostró fotos de cómo quedó después de la cirugía, y estoy muy feliz".