Federer será la primera persona viva en tener una moneda estampada con su figura en Suiza

Roger Federer, leyenda del tenis mundial, será la imagen de las nuevas monedas de oro y plata de su país. Será la primera persona viva cuya efigie será usada en monedas acuñadas por la fábrica nacional de moneda (Swissmint).

La primera será una moneda conmemorativa de 20 francos con la cara del jugador se emitirá el próximo 23 de enero con una acuñación prevista de 55.000 piezas, aunque la preventa de estas piezas ya ha comenzado hoy, hasta el 19 de diciembre.

La segunda moneda, ésta de oro y por valor de 50 francos, llegará en una fecha aún no concretada del próximo mes de mayo, informó Swissmint en un comunicado.

La casa de la moneda subrayó que el motivo de inmortalizar a Federer en los francos suizos no han sido sólo sus éxitos deportivos sino también su compromiso social, "especialmente a través de su fundación de ayuda a los niños en calidad de embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)".

"Gracias Suiza y Swissmint (Centro de estampado de monedas de circulación suizas) por este increíble honor y privilegio", escribió el actual número tres del mundo en sus cuentas de Twitter e Instagram, acompañado del video oficial.

Thank you Switzerland????????and Swissmint for this incredible honour and privilege. ????#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6