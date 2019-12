Por qué Instagram le borró una foto al cantante Jason Derulo

La red social dio de baja la imagen por su "contenido sexual", ya que a pesar de que no había nada explícito podía observarse el tamaño de su miembro

El cantante Jason Derulo enloqueció a Instagram con una imagen que lo mostraba en ropa interior, pero la plataforma concluyó, a pesar de que su miembro viril estaba tapado, que la foto era de "contenido sexual".

Días atrás, el autor de "Colors", la canción oficial para Rusia 2018 publicó una imagen luciendo un boxer negro que permitía apreciar el tamaño de sus partes íntimas. La fotografía de su viaje a Brasil hizo explotar la red, haciéndola viral.

A pesar de no mostrar nada ni hacer ningún gesto ofensivo ni burdo, la popular red social decidió censurarla por considerar que no cumplía con las reglas de la comunidad, considerando que el posteo contenía "actividad sexual", e indicaron que parte de sus seguidores no puede ver "contenido sensible".

Días atrás, el autor de "Colors", la canción oficial para Rusia 2018 publicó una imagen luciendo un boxer negro que permitía apreciar el gran tamaño de sus partes íntimas. La fotografía de su viaje a Brasil hizo explotar la red, haciéndola viral.

Te puede interesar Para encontrar trabajo en el futuro será clave contar con el "coeficiente de adaptabilidad"

A pesar de no mostrar nada ni hacer ningún gesto ofensivo, la popular red social decidió censurarla por considerar que no cumplía con las reglas de la comunidad, considerando que el posteo contenía "actividad sexual", e indicaron que parte de sus seguidores no puede ver "contenido sensible".

Ante esta decisión el cantante estadounidense no se quedó callado, compartió en un nuevo post la imagen de la prohibición y a continuación volvió a publicar su foto hot.

"¿Qué mierda me quieren decir? Llevaba ropa interior puesta, no puedo evitar mi tamaño", manifestó Derulo, además de pedir el regreso de su Anaconda, tal como él mismo se refiere a su entrepierna luego de que un seguidor le preguntara: "¿Qué animal escondes en tus pantalones?".

Instagram le dejó disfrutar un corto tiempo su hazaña y volvió a borrar el post del cantante.