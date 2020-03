"Te bancaste todo, Carlos", expresó Maradona a Bilardo por su cumpleaños

El DT de Gimnasia e ídolo con la Selección argentina le dedicó un afectuoso mensaje en su cuenta de Instagram al entrenador campeón del mundo en 1986

Diego Maradona saludó a Carlos Bilardo por su cumpleaños 82 y le dedicó un mensaje sentido donde enumeró los diferentes contratiempos que sufrió en su etapa como entrenador del seleccionado argentino de fútbol.

"Cumple Bilardo. Hoy cumpleaños el "Narigón" Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo", comenzó Maradona, en su cuenta oficial de Instagram.

"Me tapaste en la final de Italia 90 para que las cámaras no me mostraran llorando. No busquen dinero, busquen gloria", nos decías, "porque así los van a recordar para siempre". Muchas gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!", agregó Diego.

Maradona y Bilardo, quien se recupera en su domicilio por complicaciones derivadas del síndrome de Hakim-Adams, fueron campeones del mundo en el Mundial México 1986.

Cuatro años después alcanzaron la final de Italia 1990, pero el seleccionado argentino perdió 1 a 0 ante Alemania, el mismo rival en el campeonato anterior que se tomó revancha.

La relación futbolística comenzó cuando Bilardo se hizo cargo del seleccionado, luego del Mundial España 1982. A nivel de clubes coincidieron en Sevilla de España (1992-1993) y Boca Juniors (1996) y Bilardo, en rol de director de seleccionados, acompañó a Maradona durante su etapa como DT de la Argentina (2008-2010).

Maradona y Bilardo estuvieron distanciados luego del Mundial de Sudáfrica 2010, pero se reconciliaron en 2016.