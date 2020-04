El encierro es duro: cómo encontrar actividades para pasar la cuarentena

El aislamiento obligatorio es una situación anómala y compleja; por eso es importante encontrar actividades para mantenerse ocupados y pasar el tiempo

El aislamiento preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno ya es la rutina de la mayor parte del país. El encierro, la distancia, el lavado de manos constante y las largas filas para hacer las compras ya son moneda corriente.



También lo es el aburrimiento, el desgaste y la fatiga que aparecen al estar dentro de casa todo el día. Algunos pueden trabajar desde sus hogares, otros se han abocado a hacer actividad física, leer o ver series, y hay quienes aprovechan su tiempo de otras formas, pero la clave, precisamente está allí: aprovechar el tiempo.



Sin embargo, no es fácil encontrar actividades que permitan pasar las horas del día y sentir que han sido productivas. La realidad es que ninguna persona está hecha para el encierro, o al menos no la mayoría de los hombres y mujeres.



Es por eso que muchas empresas han tomado la decisión de acompañar a sus clientes en esta situación que atraviesa el mundo. Desde bancos que extienden sus plazos de pagos hasta páginas de internet que liberan su contenido y universidades que abren sus cursos online y los hacen gratuitos. Todas ellas unidas en la meta de que esta cuarentena pase lo más amena y rápidamente posible para todos, y que finalmente se pueda retornar a la vida normal que se llevaban hasta hace poco más de un mes.





Club Med no se queda atrás y se configura como una de las principales compañías que acompaña a sus clientes en esta dura realidad. Sí, es un hotel, pero quienes lo conocen saben que es mucho más. Es una experiencia que se vive in situ pero que también se puede llevar a casa y disfrutar durante los años. Y también en cuarentena.



La empresa francesa líder en experiencias all inclusive diseñó un sitio que funciona a nivel global donde se pueden encontrar actividades para toda la familia. Desde clases de yoga, streching o abdominales a tips y tutoriales para hacer tragos originales, tiene como principal objetivo llegar a la gente que hoy está en sus casas y no puede salir. "Si no se puede ir a Club Med, Club Med va hacia vos", señala Agustín Piotto, Gerente de Marketing de la compañía a nivel regional.







Dado que el aislamiento es duro para todos, también se pensó en los más chicos. En la web, entonces, también se pueden encontrar actividades para hacer con los niños, a quienes esta realidad les resulta dura como a los adultos y es importante mantenerlos entretenidos. "La idea es que toda la familia pueda pasar la cuarentena de la mejor manera posible y nosotros queremos ayudarlos en ese proceso", afirma Piotto.



La cocina es uno de los grandes refugios del hogar donde se puede pasar el tiempo y atravesar este momento. Son muchas las personas que quieren aprender a preparar ciertos platos y a quienes les falta un ingrediente fundamental: el tiempo. Es ahora, tiempo es eso que sobra y abunda en días de cuarentena. Por eso, Club Med también ofrece tutoriales de todo tipo para aprender recetas que ayuden a la memoria a volver a los días de vacaciones, o al menos de vida normal.

"Mientras otras empresas del sector toman esta situación como un late check-in y les dicen hasta luego a sus clientes, nosotros queremos estar para ellos y acompañarlos.", dice Agustín Piotto.



Es importante destacar que este año se cumplen 70 años de la fundación de la compañía, y el contexto en el que nació es, en algunos aspectos, similar al que se vive hoy en día. La posguerra azotó a la mayoría de los países de Europa y dejó en la ruina a ciudades enteras. La desazón y la destrucción eran moneda corriente por los años ‘50 y en la mente de dos franceses apareció la idea de un lugar donde las personas pudieran recuperar su felicidad, pasar un buen rato, disfrutar. Así nació Club Med, que desde entonces apunta a ser mucho más que un hotel. La experiencia es lo que tiene que prevalecer y lo que cada uno de los clientes debe llevarse a su hogar.



"Club Med es una empresa que se fundó bajo la premisa de hacer feliz a la gente y es ese espíritu el que transmitimos a través de nuestras actividades. Club Med es más que un hotel, es una empresa de personas para personas y sobre todo es una experiencia de felicidad. Esa misma experiencia es la que intentamos replicar de manera digital con el fin de poder llevar nuestro espíritu a los hogares de cada persona", remarca Piotto.



Una pandemia mundial, donde la incertidumbre reina en las vidas de todos y nadie sabe realmente cómo seguirá esta situación, podría considerarse un contexto similar a una posguerra. Es allí donde Club Med quiere estar y donde quiere sacar una sonrisa y un buen rato en cada uno de sus clientes.