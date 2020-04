Experto en aislamiento: exmillonario vive en una isla desierta hace 20 años y revela secretos de la supervivencia

Mientras la pandemia de coronavirus está afectando a todo el mundo, y millones de personas han tenido que alterar su ritmo de vida por el autoaislamiento, la rutina de David Glasheen permanece sin cambios.

El exmillonario y corredor de bolsa, de 76 años, perdió su riqueza después del evento del Martes Negro en 1978, que supuso la caída del mercado australiano, y entonces el banco embargó sus propiedades. Años más tarde, a principios de la década de 1990, el hombre visitó la Isla de la Restauración, situada frente a la costa del norte de Australia, que según él, fue "un amor a primera vista", recoge Daily Mail.

Glasheen se mudó a la isla con su entonces pareja, Denise, llevando una maleta que contenía "tres camisas, dos pares de pantalones cortos y bañadores, una linterna decente, un par de libros, un frasco de chile en polvo, un poco de pasta de dientes y un cepillo de dientes". No obstante, cuando la mujer dio a la luz, ella decidió abandonar la isla, al considerar que no era un lugar seguro para un recién nacido.

