Zaira Nara se defendió de las acusaciones de un ex asesor que la trató de miserable

Luciano Di Trento afirmó que la modelo le dio la espalda cuando le pidió ayuda y decidió escracharla en un programa de televisión. Qué dijo ella

Zaira Nara está en San Martín de los Andres con su familia, luego de haber dado a luz a su segundo hijo, Viggo Silvestre. Aunque está alejada de los medios porque no está trabajando, quedó involucrada en un escándalo por unas fuertes acusaciones públicas que realizó Luciano Di Trento, un ex asesor de imagen.

Todo comenzó cuando Lio Pecoraro mostró en su programa El run run del espectáculo un video del joven que criticaba a la modelo por ser una "miserable y sinvergüenza".

Según su testimonio, él le pidió ayuda, pero ella no quiso dale una mano: "Es una traicionera. Estoy decepcionado y dolido... Estoy sufriendo un momento muy difícil como muchos argentinos acá en Chile y ella me está dando la espalda".

"Yo la ayudé muchísimo, le cambié la imagen y le acerqué muchísimas marcas que hoy siguen trabajando con ella gracias a mi tiempo, mis contactos, mi trabajo y mi tiempo", aseguró Di Trento en el ciclo de Crónica TV, con el objetivo de "desenmascarar" a la hermana de Wanda Nara. "Trabajó para un montón de marcas y empresas que laburaban conmigo y se quedaban con ropa que no quería devolver. Y si las devolvía, las devolvía cuando quería", agregó.

"Lo que pasó con Zaira es que le había pedido que por favor me ayudara en las redes y entiendo que hoy sea la persona que sea, pero no se da la espalda a las personas que te ayudaron a crecer", señaló muy enojado el ex asesor desde Viña del Mar, donde quedó varado como algunos argentinos en medio de la pandemia.

Al ver el revuelo que se generó por estas declaraciones, la modelo decidió salir a defenderse y le contestó a Pecoraro a través de su cuenta oficial de Twitter: "Te agradecería que chequees aunque sea un poco la información sobre alguien que habla tan mal sobre mi persona. No me da igual, siempre me manejé de una forma impecable en mi vida. Este chico realmente está buscando lo que vos le estás dando: prensa, sin importarle nada".

"Como le acabo de escribir a Luciano en un mensaje privado te lo digo también a vos: desde hace años mi comunicación con él es nula. Me manda flyers que yo no leí y esto lo hizo enloquecer. El último fue el martes, donde me pedía difusión", señaló en la red social la ex conductora del programa Morfi, todos a la mesa.

Lió te agradecería que chequees aunquesea un poco la información sobre alguien que habla tan mal sobre mi persona. No me da igual, siempre me maneje de una forma impecable en mi vida . Este chico realmente está buscando lo que vos le estás dando, prensa sin importarle nada. — Zaira (@zairana) April 28, 2020

"No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiendo favores a gente con la que alguna vez trabajé, porque no sé qué vende, que ofrece, etcétera. Me encantaría que vos también puedas investigar antes de difundir una mentira. Gracias", finalizó.

Además la mamá de Malaika y Viggo publicó unas capturas de pantalla con los mensajes que le había mandado Luciano en los que le pedía si podía ayudarlo con la difusión de algunos cursos que brindaba como producción de moda. Con todo este escándalo, el asesor de imagen logró su objetivo de ganar su minuto de fama en la televisión, sin importar que le estaba generando un daño innecesario a la conductora.