El descargo de Thelma Fardin tras el contrato que firmó con Ushuaia: qué dijo

Ushuaia había contrató a Thelma Fardín​ con el objetivo de dar charlas y talleres sobre la violencia de género y el abuso sexual

Hace unos días, se dio a conocer la noticia de que la Municipalidad de Ushuaia había contratado a Thelma Fardín​, quien denunció a Juan Darthés por violación, con el objetivo de dar charlas y talleres sobre la violencia de género y el abuso sexual que sufren millones de mujeres en el país.

Puntualmente, surgió la versión de que Thelma Fardin ganaría $55 mil mensuales, en un lapso de seis meses, Las autoridades del municipio tuvieron que desmentir estos dichos y explicar que la artista recibiría efectivamente ese monto, pero por el total de los meses trabajados.

Después de la polémica, Thelma Fardín hizo su descargo al respecto.

"Estas embestidas públicas que recibo creo que tienen que ver con cobrarme el posicionamiento que tomé en la defensa de los derechos. Este momento de cuarentena me obligó a repensar lo laboral y evidentemente los actores vamos a ser de los últimos en trabajar en ese plano, también tomé la decisión de aceptar invitaciones que venían hace mucho tiempo sobre la capacidad de entendimiento de una temática que no tuvo que ver con la vocación sino con la realidad de vida, de lo que me tocó vivir", aseguró Fardin en declaraciones radiales.

Luego, la actriz agregó: "Venimos haciendo un trabajo y de ver mis presentaciones surgieron muchas propuestas para trabajar desde la formalidad y no desde la militancia, ni desde mi activismo...".

Para más detalles, contó que aceptó la propuesta "frente a la necesidad de sostener económicamente mi causa".

Fardín siguió explicando: "Hay un error en el imaginario colectivo de que las víctimas, combinado con que trabajo de actriz... Hay como una idea errónea de que somos unas potentadas y la verdad es que hay que laburar para mantener los fondos para llevar adelante una causa judicial y más en mi caso que es en tres países distintos".

Por otro lado, Thelma Fardín fue muy crítica y, sin referirse a la plata que cobrará de parte del Municipio de Ushuaia, defendió su postura y su experiencia como algo a destacar, más allá del valor monetario de trabajo que realizará. "Claramente tiene que ver con eso que la verdad es que tergiversa la cifra, el trabajo que voy a realizar, mi capacidad laboral, se subestima, se pone en un lugar donde tenemos la sociedad golpeadísima por este contexto y entonces se demoniza algo...".

Finalmente, Thelma Fardín sentenció: "Por como lo plantean lo ponen en un territorio de que yo no tengo la capacidad y estoy cobrando un dinero sin hacer nada. La verdad es que tengo mi sentido sobre el trabajo, mi militancia y mi conocimiento. Se instala en el discurso público algo contradictorio y con alevosía. Claramente jode que traté de cambiar el orden establecido".

Thelma Fardin: el contrato con Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia contrató a la actriz Thelma Fardin durante seis meses para dar una serie de charlas junto a la ciudad contra el abuso sexual que sufren las mujeres.

La iniciativa generó polémica tanto en Tierra del Fuego como en varios puntos del país, pero la secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, Noelia Trentino Martire, salió a dar detalles para aclarar cierta información que había trascendido.

"El objetivo de dicho contrato, es poder visibilizar con una voz clara e identificada con las mujeres de nuestra ciudad la lucha contra el acoso sexual del que son víctimas muchísimas mujeres, e incluso hombres en nuestro país. Tenemos que ser muy firmes en la lucha contra estos abusos, porque no podemos ser cómplices, ni quedarnos callados ante los abusos sexuales. Este es uno de los pilares del trabajo de esta Secretaría de la Mujer", destacó.

Además, Trentino Martire prosiguió: "Una siente que en estas publicaciones mal intencionadas, hay una operación política que lo que busca es desprestigiar el trabajo que se realiza desde la Secretaría de la Mujer y estigmatizar a una mujer que sufrió de un abuso sexual. Presentan la información de manera engañosa para que la gente se enoje. Tenemos que ser muy claros, y decir que es absolutamente falso que se le esté pagando $55.000 por mes. El contrato es limitado a seis meses y por un monto de $55.000".

La presencia de Thelma Fardin en Ushuaia provocó polémica

La funcionaria fueguina explicó que "la idea es aprovechar al máximo este tiempo con capacitaciones, charlas debate y abrir la discusión sobre la importancia de cuidar y proteger a todas las personas que han sufrido abusos, ataques, o violencia doméstica y/o sexual".

"Thelma conoce mucho nuestra ciudad, porque ya estuvo en varias oportunidades trabajando junto al colectivo de Actrices Argentinas. Estamos trabajando en una red federal que permita visibilizar la problemática del abuso sexual de las provincias y nosotros queremos que Tierra del Fuego esté presente", remarcó.

Asimismo, Trentino Martire sostuvo que "en este contexto de pandemia, se percibió un aumento de las denuncias de abuso sexual, por eso es fundamental retomar fuertemente esta agenda y actuar lo antes posible".

Por último, lamentó el ataque, ya que "es muy doloroso que una mujer que sufrió de un abuso sexual, sea doblemente estigmatizada por su militancia y por su trabajo de concientización contra el abuso".

Fardin denunció por abuso sexual a Juan Darthés

"Ella fue muy valiente al realizar esta denuncia junto a las Actrices Argentinas y en lugar de atacar a una mujer joven, creo que lo fundamental es acompañarlas y ayudar a que hechos como estos no vuelvan a ocurrir", concluyó.

En diciembre de 2018 Fardin denunció al también actor Juan Darthés por abuso sexual cuando ambos trabajaban en la novela juvenil "Patito Feo" y estaban de gira por Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45.