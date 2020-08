TEST de la soga y el nudo: elegí una opción y fijate qué dice de tu inteligencia

Para saber el resultado solo tenes que elegir una de las cuatro cuerdas que te mostramos en esta imagen y chequear qué dice esto sobre vos

En cuarentena dedicamos mucho tiempo a internet y es muy fácil caer en test largos y aburridos. Pero seguro nunca pensaste que el resultado sobre los rasgos de tu inteligencia iba a estar ligado a la elección de una cuerda.

Para saber los resultados solo tenes que elegir una de las cuatro cuerdas de la imagen de portada y chequear qué significa cada alternativa:

Resultados

Cuerda A

Si elegiste la cuerda A, es un indicio de que te destacás en muchos ámbitos creativos y técnicos. Incluso, te desarrollarías sin ningún problema en la arquitectura o ingeniería. Sos una persona capaz de percibir la realidad y los espacios de una manera distinta al resto. Explotá y explorá tu potencial. Podrías crear grandes cosas.

Cuerda B

A veces deberías pensar menos las cosas. No todas las situaciones a las que te enfrentas requieren de la lógica. Quizás de esa manera te saques de encima rápidamente los problemas pero no siempre es lo más conveniente. Quizás deberías disfrutar un poco más y no pensar tanto.

Cuerda C

Sos de los que tienen alma de maestro, te resulta fácil escribir y esa es una de tus principales características. Como maestro probablemente seas de los que enseñan a generar conciencia, ya que es parte de tu talento transmitir ideas y perfeccionar la oratoria.

Cuerda D

Tenés un gran don. La capacidad de soportar la presión es lo tuyo. Eso te permite destacarte en tu trabajo y hacer que las cosas marchen sobre ruedas, aunque quizás seas un poco terco debido a tu aferro por tus ideas que te llevan a no ser de las personas que puedan cambiar fácil de parecer.

