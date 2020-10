¿Qué ventana te da más miedo? Tu respuesta revela mucho acerca de tu personalidad

Los testa generalmente buscan divertir y hacer conocer una parte de la personalidad que tal vez no se conocía, pero este tiene una metodología diferente

El miedo también es una parte cotidiana de la vida y es un elemento muy personal en cada caso. Es por eso que los miedos también revelan mucho acerca de la personalidad de los individuos. De allí que este test sea ideal para conocer algunos aspectos que quizás se desconocen de uno mismo.

Solo es necesario elegir qué ventana da más miedo.

Estos son los resultados

La primera ventana de este test viral muestra a una persona muy frustrada. A pesar de ser abierto y amigable muchas veces confiás en personas que no se merecían que lo hagas y tienden a decepcionarte.

Muchas veces pensñas en cómo sería vivir en una isla desierta donde no te cruzarías con gente mala. Esa incertidumbre a la hora de confiar hace que esa frustración te acompañe día a día.

La segunda ventana nos muestra un alma con necesidad de vaciarse. Siempre vas a ayudar a los demás, pero eso no significa que siempre tenés que ser vos el que resuelve los problemas de los demás; te cuesta decirle que no a las personas.

La tercera ventana del test muestra a una persona que tuvo una pérdida reciente y por eso intentás constantemente regresar al paso recapitulando recuerdos que te lastiman. No podés despedirte de lo que sucedió y eso te atormenta.

La cuarta ventana muestra a una persona gobernada por la ansiedad y pase lo que pase no se va a saciar. El resentimiento no te deja tranquilo y te cuesta perdonar a aquellas personas que le fallaron a tu confianza.

La quinta ventana del test muestra a una persona sin confianza: "No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente hermoso, no lo suficientemente inteligente", es la frase que te repetis todo el tiempo.

Te sentís mucho menos que los demás y aunque no lo muestres por fuera, lo pensás todo el tiempo. Solo hace falta que te mires al espejo y le prestes atención a lo que sos y a los logros que alcanzaste.

La última ventana nos muestra a alguien que se vio vencido por la inactividad y te proponés tantas metas imposibles que al no concretarlas te deprimís, pero no paras.