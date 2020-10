Reto viral: ¿Lográs encontrar a la cebra escondida en la imagen?

El reto viral que pocas personas logran resolver. Solo tenés que encontrar a la cebra escondida entre todos los tigres. ¿En cuánto tiempo lo lográs?

Todos los días surgen diferentes desafíos que las personas, aburridas por la cuarentena, logran superar. En esta ocasión se trata de un reto viral para encontrar a la cebra escondida entre todos los tigres. Parece sencillo, pero es más complicado de lo que aparenta.

Solo hay que estar muy atento para poder encontrar a la cebra escondida entre todos estos los tigres. Lo que más despista de este reto viral no es solo la cantidad de personajes que se pueden ver, sino también que todas manejan los mimos colores y las formas que, al ser tan parecidas, confunden a cualquier ojo.

Reto viral: ¿Lográs encontrar a la cebra escondida en la imagen?

Pero esto no sería un verdadero desafío si no se pone un tiempo límite. La idea es localizar a la cebra escondida entre todos los tigres en tan solo 20 segundos (aunque si es antes, mejor). ¿Sos una persona observadora? Si es así este reto viral no será nada para vos. Te dejamos la foto para que puedas descubrir los detalles.

Puede que hoy no tengas muy afilado el sentido de la observación. Si queres podés volverlo a intentar. Pero si ya te rendiste y te quedaste con la duda de dónde está la cebra, te vamos a dar una mano, no te preocupes. El animal es blanco con rayas negras, y la verdad, está muy cómodo en su lugar.

Ahora sí. Quizás querés corroborar si lo que encontrarte precisamente a la cebra escondida . O quizás no logras dar con ninguno y simplemente te rendiste. Sea como sea, te damos la solución al reto viral para que puedas quedarte tranquilo con tu resultado.