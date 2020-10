Horóscopo de hoy, sábado 17 de octubre: predicciones sobre salud, amor y dinero

Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este sábado 17 de octubre de 2020. Estas son las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología para tu signo en cuestiones de salud, amor y dinero.

Aries

- Horóscopo de hoy: Las pruebas que tienes que sortear no serán fáciles. Saber que cuentas con la contención de tu familia servirá para que sientas mayor seguridad.

- Salud: Tu capacidad de observación te sacará de apuros más de una vez. Las decisiones tomadas a tiempo favorecerán el desarrollo normal de las cosas.

- Amor: No busques forzar situaciones románticas con tu pareja el día de hoy. Busca más bien la soledad para evitar problemas.

- Dinero: Tu capacidad de liderazgo se verá incrementada, pero tu accionar laboral y profesional se verá limitado por sucesos externos.

Tauro

- Horóscopo de hoy: Las cuentas que tienes pendientes es hora de que las cobres. No dudes en hacer todo aquello que siempre tuviste ganas. Aprovecha, es el momento.

- Salud: Trazarte pequeños objetivos que puedas ir cumpliendo diariamente, te ayudará a tu autoestima. No sueñes con cosas inalcanzables. Ve lento pero seguro.

- Amor: Entrégate por completo el tiempo que estés con tu ser amado. Deja volar tu imaginación y prepara situaciones de disfrute total.

- Dinero: Es posible que tengas que asumir la responsabilidad por la economía familiar. Ahora más que nunca debes evitar ser descuidado con el dinero.

Géminis

- Horóscopo de hoy: Utiliza la energía del día para que cuando termine tengas la sensación de que ha sido productivo. Excelente día.

- Salud: Nada negativo te pasará durante este día. Disfruta de las cosas que te rodean y de tu buena salud. No te excedas con los dulces.

- Amor: Una ola de romanticismo inundará todos los poros de tu ser. Querrás ser el centro de todas las atenciones amorosas.

- Dinero: Tu capacidad sociable y tu inteligencia te sirven en bandeja importantes negocios. No olvides a tu voz interior.

Cáncer

- Horóscopo de hoy: Este es el momento de poner las semillas en la tierra para que germinen. Disfrutarás de abundancia en tu hogar.

- Salud: Vigila más tu alimentación porque tu estómago podría decir basta. Un encuentro virtual con la familia sería de gran utilidad para tu alma.

- Amor: Te esperan momentos especiales junto a una taza de té y una persona que antes te era indiferente y que hoy despertará algo en ti.

- Dinero: Surgirán importantes invitaciones para formar parte de grupos sociales. Tu intervención será un punto de inflexión.

Leo

- Horóscopo de hoy: Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. En buena hora.

- Salud: Recibirás ayuda si la pides, aunque algo tendrás que ceder. No esperes que los demás se adapten a tus necesidades, aprende de las diferencias.

- Amor: Tómate un par de semanas en blanco y así evitaras el desgaste que generalmente provocan las discusiones en toda relación.

- Dinero: Las obligaciones aumentarán. Sabrás divertirte incluso en momentos de mucha acción. Delega cuando puedas.

Virgo

- Horóscopo de hoy: Tendrás la posibilidad de tomar posiciones de líder. Cuida el dejar a todos conformes. Inténtalo y lo conseguirás.

- Salud: Tómate un merecido descanso. No te compares con la rutina laboral y de descanso de los otros. Evalúa de acuerdo a tus propias necesidades.

- Amor: Cuando todo parecía perdido, lograrás unirte a una persona que creías inaccesible. Concretarás un deseado proyecto de pareja.

- Dinero: Negocios que dan ganancias. Es importante que evalúes con gran calma cada paso que das. Los progresos se harán desear.

Libra

- Horóscopo de hoy: Vas a resolver diversos problemas que te tenían preocupado y te quitaban el sueño. Si necesitas un cambio comienza por las cosas más pequeñas.

- Salud: Pasarás por momentos de congoja, nada sale como lo habías planeado. Haz un parate y mira el lado positivo de las cosas, te encontrarás con sorpresas.

- Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.

- Dinero: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.

Escorpio

- Horóscopo de hoy: Todo seguirá su curso sin grandes cambios. Deberás disfrutar más de la vida social y de tu familia. Usa más el sentido común.

- Salud: Recuerda que con amabilidad y diplomacia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. No pongas en contra a quienes tienen que respaldarte.

- Amor: Se potenciará la incompatibilidad con tu pareja. Intereses diferentes ocasionarán trastornos irreversibles. Cede ante las presiones.

- Dinero: Éxitos notorios en materia comercial. Te ofrecerán un atractivo negocio con posibilidades de ser tú quien lo maneje.

Sagitario

- Horóscopo de hoy: Dudas, tanto sentimentales como financieras. Tenderás a ir más allá de tus fuerzas y te agotarás. Puntos en común con amigos.

- Salud: Por el bien de tu salud no vayas a mil revoluciones por minuto. Tómate el tiempo para contemplar la belleza que te rodea.

- Amor: Dices las palabras correctas en el momento justo. La mirada vale más para tu pareja. Tendrás muchos recursos para apelar.

- Dinero: Nada es casual. Tal vez la crisis económica que estás atravesando te sirva para tener un futuro mejor.

Capricornio

- Horóscopo de hoy: Disfruta de tener un día apasionado pero sereno a la vez. Encontrarás puntos en común con una persona que no estimabas demasiado.

- Salud: Llegarás tan lejos como te lo propongas. Compite con ferocidad y crea lazos indestructibles con tus alianzas para llegar al objetivo.

- Amor: Si tu actual pareja no te pone a la altura de las circunstancias, tendrás que ponerle un límite. El tiempo dirá quién es quién.

- Dinero: La fortuna no siempre está de tu parte, pero podrás aventajar a muchos. Tu habilidad ayudará a que logres estabilidad.

Acuario

- Horóscopo de hoy: Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.

- Salud: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.

- Amor: Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.

- Dinero: Te hace falta habilidad para negociar. Protégete en temas legales. Resuelve tus asuntos de a uno para que no se te vayan de las manos.

Piscis

- Horóscopo de hoy: Baja el nivel de exigencia que tienes para contigo y con los demás. Se hará insoportable sostener tus convicciones a costa de todo.

- Salud: Tensiones dentro y alrededor de tu entorno familiar. Intenta convencerlos que se apoyen y busquen consejos. No aportes más problemas.

- Amor: Momento de miradas penetrantes, actitudes osadas, celos y reconciliaciones muy apasionadas. Fantasías a la orden del día.

- Dinero: Nada de dejarte abrumar por la tarea. Al final del camino te espera un tesoro. No actúes en caliente, piensa bien antes de dar un paso.