Horóscopo de hoy, domingo 18 de octubre: predicciones sobre salud, amor y dinero

Conocé qué dice el horóscopo para los signos del zodiaco en este día de la semana. Estas son las predicciones más precisas y los consejos más confiables

Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este domingo 18 de octubre de 2020. Estas son las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología para tu signo en cuestiones de salud, amor y dinero.

Aries

Horóscopo de hoy: Evita las conjeturas que te provocan inquietud y sufrimiento. Si observas actitudes poco claras, háblalas con calma.

Salud: No te demores en reconquistar afectos que te importan. El buen humor y la generosidad imprimirán nuevos bríos.

Amor: Tu pareja no entenderá por qué te has vuelto huraño. Estará afectado tu equilibrio emocional, es solo un estado pasajero

Dinero: Oportunidad para escuchar nuevas propuestas comerciales. Tus colaboradores te respetan y serán solidarios en todo momento.

Tauro

Horóscopo de hoy: Percibirás un molesto estancamiento en el plano amoroso que afectará todas las áreas de tu vida. Evita energías negativas.

Salud: No permitas que te invadan, te presionen o hagan dudar de tus cualidades como persona. Si te equivocas tardarás en reparar el daño.

Amor: La convivencia te resultará rutinaria y desapasionada. Unos días de distancia les vendrá muy bien para desacartonarse.

Dinero: Si pones atención, evitarás a tiempo las dificultades. En materia de negocios haz uso de tu cabeza, no te guíes por la intuición.

Géminis

Horóscopo de hoy: Golpe a golpe te abres paso en un medio hostil. Nuevos amigos te ayudarán a olvidar los malos momentos que has pasado.

Salud: No corras el riesgo de moverte en círculos. Arremete, llega al sitio que te propones. Si quedas esperando nunca saldrás del punto de partida.

Amor: Dos mundos que se unen. Desencuentros de ayer se convierten en la conexión perfecta del presente. Amigos leales pero celosos.

Dinero: Enérgico y autoritario al poner límites a tus colaboradores sin voluntad de acción. Tu estilo agresivo dará buenos resultados.

Cáncer

Horóscopo de hoy: Mejora tu relación con tu familia, reina la paz. No tendrás todo lo que quieres. Sabrás querer y valorar lo que tienes.

Salud: No te quedes en soledad. Aún en aislamiento puedes generar vínculos a través de video conferencias.

Amor: Necesitas un cambio pero no sabes cual. Primero debes tener registro de lo que posees en casa, darte cuenta de lo que vale.

Dinero: Ve a lo seguro. En poco tiempo tendrás el protagonismo que te hace falta, pero por el momento se modesto en tus pretensiones.

Cuáles son las predicciones para este domingo 18 de octubre

Leo

Horóscopo de hoy: Lo tienes todo a tu favor, si sabes actuar con sensibilidad e inteligencia no habrá problemas en tu vida, escucha los consejos.

Salud: Los equilibrios nunca perduran en el tiempo, busca la forma de estar preparado ante los cambios que se avecinan. Saldrás bien parado de la situación.

Amor: Habrá gran sensualidad y atracción. Te entregarás por completo y sin restricciones. Disfruta el momento sin esperar más.

Dinero: Buen momento para reactivar tus asuntos económicos. Es probable que te resulte fácil sacar más rendimiento a tus recursos.

Virgo

Horóscopo de hoy: Verás frutos inmediatos, exígete tu mejor esfuerzo y no te olvides de poner límites. No permitas que se aprovechen de tu bondad.

Salud: Confía en tu instinto. Déjate llevar por tu percepción y te responderán con toda la pasión que estás necesitando.

Amor: Evalúa tus sentimientos más profundos, toma las riendas de tu vida. Establece relaciones más sanas y satisfactorias, y no olvides poner límites.

Dinero: Mejorarán las condiciones laborales, no te faltarán deseos de realizar proyectos y mejorar las relaciones en el trabajo.

Libra

Horóscopo de hoy: Es un buen momento para cultivar las relaciones humanas. Asiste a reuniones sociales por video conferencia en busca de diversión.

Salud: Es tiempo de darle un descanso a tu mente. La lectura podría ser un buen escape de la realidad.

Amor: Empezarás a transitar un período de indefinición. Te pedirán que afirmes lo que sientes y tus futuros proyectos.

Dinero: Los proyectos que tienes podrían resultar poco fructíferos. No debes confiar en todos los que se te acerquen. Analiza bien lo que te dicen.

Escorpio

Horóscopo de hoy: No confíes ciegamente en personas que recién conoces. Mantén a resguardo tus proyectos. Las cosas se irán dando, pero no en los tiempos que tú quieres.

Salud: No seas tan duro contigo mismo. Las exigencias no te llevarán a nada. Valora todo lo que conseguiste con esfuerzo hasta hoy. Planifica.

Amor: Máxima tensión. Te harán demandas que no estás dispuesto a satisfacer. Tú serás la prioridad y tus necesidades lo más importante.

Dinero: Llegó el momento de tomar decisiones impostergables. Nadie se animará a enfrentarte en los negocios. Saca a relucir tu personalidad.

Sagitario

Horóscopo de hoy: Piensas en generar negocios para mejorar tu calidad de vida. Consulta antes de aventurarte en cualquier tipo de proyecto. Usa tu intelecto.

Salud: No dejes que las preocupaciones sobre el dinero o trabajo lleguen a preocuparte. Las cosas se irán calmando paulatinamente. Recibirás apoyo.

Amor: No contarás con mucho para llevar a cabo tu conquista. Buscarás los medios para impactar. No decaigas, si no es hoy, será mañana.

Dinero: No temas perder lo que tanto trabajo te costó. Harás una jugada fuerte con éxito total. Buenos vínculos laborales.

Capricornio

Horóscopo de hoy: Más enérgico, decidido e independiente. No habrá complicaciones ni demasiados avances. Disfruta de la calma pasajera en esta etapa.

Salud: Tiempo de concluir con la larga lista de tareas pendientes. Aprovecha la buena voluntad de quienes te rodean y comienza a llevarlas a cabo.

Amor: No te exijas, es contraproducente insistir en demasiada intimidad. La piel tenderá más puentes que las palabras.

Dinero: Hoy la inestabilidad ganará la partida. Gastos imprevistos y poca ayuda de quienes por lo general colaboran con generosidad.

Acuario

Horóscopo de hoy: Poco espacio para la preocupación y mucho para la diversión. Se resuelven por fin problemas del trabajo.

Salud: Perdónate a ti mismo por los pequeños y grandes errores que has cometido a lo largo de tu vida. No eres perfecto, errar es humano.

Amor: Desearás con ansias pero estarás lejos de concretarlo. Alguien irrumpirá sin permiso en tu vida, no te resistas, aliviarás tu soledad.

Dinero: Encamínate hacia el logro de tus objetivos. Buen momento para iniciar una especialización en el ámbito educativo.

Piscis

Horóscopo de hoy: Semana de cierto desgano, cambios importantes y algunas pruebas en el terreno sentimental. Superarás los escollos.

Salud: Deberás aprender a cortar por lo sano y no dejarte agredir más. Defiende tu intimidad con sabiduría y decisión. No confíes tus secretos.

Amor: Lo tuyo no es desinterés ni apatía sino cansancio. Sin ánimos de jugarte por completo pierdes la confianza de tu pareja.

Dinero: Te conviene rodearte de personas experimentadas y de probada autoridad, te ayudarán a estar a la altura de las circunstancias.