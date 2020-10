Lo que ves en esta imagen revelará cuál es el verdadero estado de tu yo interior

Descubre los sentidos inconscientes que pueden emerger solo con mirar esta imagen que es furor en las redes sociales y en todos los medios

Seguramente alguna vez escuchaste decir que "una imagen vale más que mil palabras". Pues bien; ése es el caso de este test.

En una imagen que no es tan fácilmente comprensible, para los psicólogos es posible observar el proceso de proyección; mediante el cual una persona carga de sentido aquello que ve en relación a sus propios sentimientos y pensamientos.

No es algo, claro, que se haga a nivel consciente; justamente por eso es mucho más revelador. Porque en aquello que vemos a simple vista no estamos "pensando" estrictamente. Hay otra parte de nuestra mente que está en acción: el inconsciente. Y la única manera que tenemos de acceder a él es mediante el lenguaje cifrado, donde nada es lo que parece.

Por eso, si quieres realmente conocer el estado verdadero de tu yo interior, o descubrir el de otra persona, prueba con este test.

Mira la imagen y sin meditarlo demasiado, di qué es lo que ves en primer lugar. La respuesta te dará la clave sobre tu yo interior hoy.

1. Disco Rayado

Probablemente estés en un momento donde sientes que te falta energía. Posiblemente estés cansado, estresado y las cosas no estén yéndote como quisieras. Quizás éste sea el momento de hacer un quiebre en tu vida y cambiar de rumbo; o tal vez no. Pero, para averiguarlo, precisas tiempo y armonía. Procúratelos y permanece atento y a la escucha de lo que necesita tu yo interior.

2. Dos rostros enojados enfrentados

Puede que estés pasando por un momento de ira contenida, ya sea con otra persona o contigo mismo. Puede, también, que estés viviendo una etapa donde varios aspectos de tu personalidad no están pudiendo reconciliarse entre sí. Por ejemplo, puede que una parte de ti quiera viajar por el mundo y otra, formar una familia. Debes intentar serenar ese estado y registrar lo que sientes. Escucha tu corazón.

3. Círculo rojo

En este momento de tu vida, seguramente estés pensando más en ti mismo que en los demás. Esto no necesariamente es negativo. Quizás estés viviendo una etapa donde te encuentres explorándote, conociendo lo que quieres y lo que no. Y ésta, ¡es una buena noticia! Solo procura que eso no te lleve a dejar de tener empatía hacia los demás, ni tampoco ensimismarte demasiado en ti mismo. Porque amor propio y egoísmo no son la misma cosa.