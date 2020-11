Test: ¿cuál es tu futuro laboral? Elegí una tarjeta y averigualo

Ahora es un momento muy difícil para todos. Mucha gente se queda sin trabajo, sin medios de vida. Para algunos, este es un camino hacia nuevas alturas, una oportunidad para cambiar sus vidas y comenzar, por ejemplo, a trabajar por sí mismos. Para otros, el camino al abismo.

No importa cuál sea tu trabajo favorito, tarde o temprano surge la pregunta: ¿debo seguir adelante? Algunos se cansan de los colegas, otros de los bajos salarios y otros solo quieren probarse a sí mismos en un nuevo rol.

En cualquier caso, si de repente decidís descubrir qué pasará a continuación con tu carrera, trabajo, mirar hacia el futuro, definitivamente no será superfluo escucharte a vos mismo, a tu intuición, a tu subconsciente. Esto te ayudará con una herramienta única para trabajar con el subconsciente.

Todo lo que necesitás hacer es pensar en tu trabajo, en los cambios que te gustaría hacer en tu vida laboral, carrera y elegir una tarjeta que te "mire".

La carta que elijas te dirá algo muy importante

¿Qué carta elegiste?

La primera carta "Crecimiento"

Esta carta tiene muchos significados, pero en cualquier situación en la que se elija, una cosa está clara: el crecimiento es inevitable. Quizás ahora, la semilla de la duda ya se haya asentado en vos.

Probablemente, cada vez más a menudo pensás si estás en tu lugar y si realmente tenés la oportunidad de "florecer". Por supuesto, no importa lo que estés haciendo ahora (o lo que sea que haga), el éxito te espera en todas partes.

Pero, como siempre, hay un "PERO", hay una fuerza y ​​un potencial tremendos escondidos en vos, y tarde o temprano, tu "semilla" de conocimiento y competencia estallará. Entonces, mirá a tu alrededor para ver si está tratando de excavar a través de asfalto o concreto, ¿tal vez debería buscar un suelo más fértil?

La segunda carta "Destino"

El propio destino te incitó a pensar en el trabajo. Si no hubiera llegado el momento de cambiar algo, estarías contento con todo lo demás. No esperes las señales, no esperes las pistas.

Si es posible, buscá un nuevo lugar, elijas lo que elijas, será mejor que ahora. Esta carta favorece a los que están cansados ​​de aguantar. Si has tolerado mucho tiempo a tus compañeros, las rarezas de tus jefes, la humillación, un pequeño salario, si has encontrado una opción para otro trabajo, adelante, seguro que no será peor.

La vida es una, y no pdés vivirla de rodillas frente a tus propios miedos y debilidades.

La tercera carta "Callejón sin salida"

Alguien, y tal vez vos mismo, se metió en un callejón sin salida. Ahora, cualquier decisión precipitada fracasará. Elijas lo que elijas te llevará a una situación sin salida.

¿Cómo salir del impasse? Tratá de encontrar la razón por la que te encontrás ahora en esta situación. Nada lo puede arreglar, lo principal ahora es aprender una lección de esta situación, y luego se abrirán las puertas a una nueva vida y la oportunidad de encontrar un trabajo exitoso aparecerá ante tus ojos.

Tal vez veas una nueva vacante en el diario (que no hayas leído antes), escuches a un transeúnte o un amigo te lo sugiera. Ahora lo principal no es intentar seguir adelante con los ojos cerrados, sino escucharte a vos mismo y entender lo que realmente querés.