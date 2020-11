¿Qué ver este fin de semana? 3 documentales ideales para mentes curiosas

Temas complejos explicados con facilidad, consultas a médicos para vivir mejor y hasta un llamado de atención sobre el cambio climático del propio DiCaprio

Hay distintos tipos de espectadores de televisión. Por un lado, están aquellos que disfrutan sentarse y estar frente a la pantalla por horas, consumiendo capítulo tras capítulo de algún show. Por el otro, están los más inquietos, a quienes les cuesta dedicarle tanto tiempo al sillón y que prefieren ver contenidos más cortos o consumir las series de manera más interrumpida. Para ellos, especialmente, y para todo aquel que pueda estar interesado en tener información verídica sobre temas de actualidad, recomendamos los estos tres títulos para los hambrientos al conocimiento:

En pocas palabras

Esta serie está disponible en la plataforma Netflix. Tiene dos temporadas y 30 capítulos en total, que duran entre 15 y 30 minutos cada uno y pueden mirarse de forma aleatoria ya que no existe un hilo conductor. En cambio, cada episodio trata sobre un tema de interés distinto, con lo cual el espectador puede elegir sobre qué quiere aprender, sin necesidad de tener que ver el resto de las propuestas que pueden (o no) ser de su agrado.

Estamos ante una serie documental que responde preguntas relacionadas a temas diversos, apelando a los conocimientos y la voz de expertos en distintos tópicos. La monogamia, la vida extraterrestre, la astrología, la crisis mundial del agua, los cultos, los billonarios, la inteligencia animal, la belleza y la próxima pandemia son solo algunos de los temas que podemos encontrar desarrollados en En pocas palabras.

Bajo el paraguas de la serie también podemos encontrar distintos spin offs que desarrollan con más profundidad algunos temas como el sexo, la mente o, mucho más actual, el coronavirus. La modalidad de estas series es similar a la de la original. Si bien aquí sí existe una conexión entre los episodios (ya que todos tratan de un mismo tema), cada uno de ellos desarrolla un subtema distinto, por lo que es muy fácil elegir y ver el que más interés despierte.

Consulte al médico

Con una única temporada y 12 capítulos de 30 minutos cada uno, esta serie, también disponible en Netflix, informa sobre aspectos relacionados a la salud. Como en el caso anterior, cada capítulo abre una discusión distinta, pero siempre vinculadas la medicina, como el nombre sugiere.

La obesidad, el sueño, las alegrías, las dietas, el dolor, los genes, el alcohol, el ejercicio, los sentidos y el sexo son algunos de los puntos que se exponen. Además de hablar sobre los últimos descubrimientos médicos, la serie brinda consejos sobre cómo vivir vidas más saludables, invitando a los espectadores a poner en práctica nuevos hábitos y erradicar algunos ya instalados que, de alguna manera, pueden resultar perjudiciales para la salud ya sea en el corto o largo plazo.

Antes que sea tarde

Este documental de 96 minutos está disponible en YouTube y fue producido por Martin Scorsese. El protagonista es Leonardo DiCaprio que, además de actor, es activista por el cuidado del medio ambiente desde muy joven y tiene el título honorífico de "Mensajero de La Paz por el cambio climático", concedido por la ONU en 2014.

En Antes que sea tarde (Before the flood, en inglés) se presenta al cambio climático como el peor enemigo del siglo, un enemigo que no estamos enfrentando ya sea por falta de recursos (en el caso de los países menos desarrollados), falta de interés (en los países del primer mundo), o falta de empatía de los humanos como individuos. La serie muestra imágenes y videos que ilustran el daño causado a nuestro planeta de una forma muy cruda, con el objetivo de que las sociedades despierten y demanden que sus gobiernos lleven adelante los cambios necesarios.

A lo largo del documental, DiCaprio entrevista a científicos y referentes de distintos países del mundo que hacen hincapié en la importancia que deberíamos prestarle al tema. Entre estas charlas, podemos encontrar las siguientes: una con un explorador de National Geographic basado en el Ártico Canadiense; otra con un climatólogo en Groenlandia; las palabras del director del Instituto de Asuntos Públicos y del Medio Ambiente en Beijing, China; un ida y vuelta con el director del Centro de Ciencias y Medio Ambiente de New Delhi, India; la charla con un astronauta y director de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA; el encuentro con Elon Musk –CEO de SpaceX y Tesla-; una entrevista al entonces Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama; y hasta un encuentro mano a mano con el Papa Francisco.