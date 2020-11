Cambio de rumbo: Fantino y una inesperada revelación sobre su futuro profesional

El conductor ya tiene planes para cuando se retire de los medios. En la nota, los detalles con lo que será su próxima profesión

Alejandro Fantino lanzo una inesperada declaración sobre su futuro profesional en su programa "Fantino a la tarde".

El conductor reveló que está estudiando una carrera universitaria, y que espera dedicarse a otra cosa por fuera de los medios cuando se retire de las cámaras y los micrófonos.

"Estoy estudiando una carrera universitaria previendo mi retiro, licenciatura en filosofía", comentó.

Luego agregó: "Esta mañana me levanté y estudié ocho horas. Y cada vez que me canso o me venzo digo: preparate porque este es tu retiro".

Sobre la aplicación que piensa a darle a sus estudios en el futuro, Fantino sostuvo: "Lo voy a hacer para dar clases, para leer, escribir, para dejar mi obra".

"Ahora tengo 49 pero yo sé que mi lugar cuando tenga 60 o 65 años y me retire va a ser la filosofía", dijo.

Nacido en Santa Fé, pasó más años en Buenos Aires, pero hay aspectos de uno que se construyen como columna vertebral solo en el lugar donde se nace y se crece.

"Nací en un pueblo de 5000 habitantes, ahí hay confianza con el que vive enfrente. Es un lugar donde no hay ningún tipo de diferencia entre el más rico y el más pobre, o el que hace mucho vive en el pueblo con el recién llegado. Con esa esencia me crié. Nunca dejé de ver a nadie como un futuro amigo o como un compañero de vida. Lo viví con mi papá que siempre formó equipos o iba a hacer trigo a Necochea y enseguida estaba armando una ronda de mates con treinta gauchos de la zona. Eso me formó", dijo.

Hace un tiempo, el conductor había dado una entrevista y dijo que Aristóteles es uno de los pensadores que guía sus creencias, que lo atraviesan a la hora de pensar en las divinidades, en aquello intangible del orden de la fe, y en las decisiones de su ajetreada cotidianidad.

"Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo", legó el filósofo nacido en el 384 A. C. en la Antigua Grecia. Algo, bastante, de ese ideario se concretó en Alejandro Fantino.

El periodista de 48 años, quizás logró mucho más de lo que soñaba cuando bajó del micro que lo dejó en Retiro con una valija con poco más que lo puesto y las ganas de trascender en lo suyo, en ese entonces, el relato deportivo. Corrió agua bajo el puente y miles de horas de radio y televisión. La cabina de los estadios mutó en géneros informativos más abarcadores. Seguramente porque él también amplió su mirada sobre el mundo y sobre sí mismo.

Consultado sobre los generos que más le gustan, también dijo que las entrevistas le caen muy bien, se percibe tu disfrute por el género.

"Me gusta eso. No sé sobre qué voy a hablar, aunque tengo un mapa previo", explica.

"La gente dejó de charlar, se comunica más, pero se escucha menos. Tenés miles de formas de comunicación, la videoconferencia llegó para quedarse, pero la sociedad se desconectó en el escuchar", sostiene.