George Clooney le dio 1 millón de dólares a cada uno de 14 amigos en 2013

Uno de ellos contó que hace unos años el actor los había invitado a cenar y los sorprendió a cada uno con una maleta repleta de billetes

La estrella de Hollywood George Clooney confirmó los rumores de que entregó la suma de un millón de dólares a cada uno de sus 14 amigos más cercanos en 2013.

"Simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús?", explicó el actor de 59 años en la edición del Hombre del Año de la revista GQ.

Hace unos años, el mejor amigo de Clooney, Rande Gerber, reveló que el intérprete había invitado a su grupo de amigos más íntimos a cenar y los sorprendió a cada uno con una maleta que contenía un millón de dólares en efectivo.

El hecho ocurrió mucho antes de que Clooney, Gerber y otro socio comercial vendieran su marca de tequila Casamigos por mil millones de dólares, reseñó un despacho de la agencia ANSA.

Su trayectoria

George Timothy Clooney es un actor, director, productor y guionista estadounidense. Ha sido galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA. También es conocido por su activismo político, siendo Mensajero de la Paz de Naciones Unidas desde 2008, título al que renunció posteriormente.

Fue nominado dos veces para los premios Emmy por su interpretación del Dr. Doug Ross en la serie de televisión Urgencias. Gracias a ello, comenzó a interpretar varios papeles principales en películas como Batman y Robin (1997) y Out of Sight (1998).

George Clonney junto a su esposa.

En 1999, protagonizó junto a Mark Wahlberg, Ice Cube y Spike Jonze, la película Tres reyes, una bien recibida sátira de guerra ambientada durante la guerra del Golfo.

En 2001, la popularidad de Clooney creció gracias al que fue, hasta ahora, su mayor éxito comercial, Ocean's Eleven, la primera de la trilogía, siendo esta una adaptación de la película homónima de 1960, que protagonizaron la Rat Pack. Al año siguiente, hizo su debut como director con el thriller biográfico Confesiones de una mente peligrosa.

Entre otros premios, también ganó un Óscar al mejor actor de reparto por su papel en la película Syriana (2005) y fue nominado como mejor actor por sus interpretaciones en Michael Clayton (2007), Up in the Air (2009) y Los descendientes (2011). En 2013, recibió por la producción de Argo el Óscar a la mejor película junto a Ben Affleck y Grant Heslov. Es la única persona que ha sido nominada a los Óscar en seis categorías diferentes.

En 2005, la revista TV Guide lo colocó número uno en su lista de las "50 estrellas más atractivas de todos los tiempos".

La labor humanitaria que desempeña el actor incluye su defensa en la búsqueda de soluciones para el conflicto de Darfur, la recaudación de fondos para los damnificados de los terremotos de Haití de 2010, el océano Índico de 2004 y de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la creación de documentales para crear conciencia sobre las crisis internacionales como Sand and Sorrow. Además de su labor como mensajero en la ONU, es miembro del Council on Foreign Relations.