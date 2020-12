El test de las cartas: ¿qué dicen las estrellas sobre tu futuro?

Cada una de las cartas tiene una carga emocional que está íntimamente ligada a la persona que la elige y podrá predecir algo sobre el futuro

Cada una de las cartas tiene una carga emocional ligada a la persona que la elige, prediciendo algo sobre su presencia para ayudarlos en el futuro. Naturalmente, te sentirás atraído por el que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué carta elegís?

¿Cuál de estas cuatro cartas elegís?

Carta número 1

Un período maravilloso llegará a tu vida muy pronto. Las dificultades y los problemas pasarán a un segundo plano o desaparecerán por completo. Si aparece algún obstáculo en tu camino, no te lo tomes demasiado en serio. No afectará su vida futura.

Consejo: es importante que creas en vos mismo y en su brillante futuro. Sabé que podés hacer cualquier cosa, y entonces todo estará bien.

Carta número 2

Si tenés tareas importantes que te has propuesto, sané que debés trabajar en ellas sin la ayuda de otros. No se las confíes a nadie si deseás completarlos con éxito.

No en vano te dicen: "si querés hacerlo bien, hacelo vos mismo". Incluso se le puede ofrecer ayuda. Discrepar. Sé atento y responsable, entonces lo lograrás. Después de todo, podés hacer todo. Podés lograr mucho.

Consejo: a veces puede que seas frívolo con los negocios. Ponete serio, es lo mejor para vos. Tené más confianza en vos mismo y escuchá tu intuición.

Carta número 3

Tu vida está cambiando rápidamente para mejor. Todas las preocupaciones te dejarán muy pronto. Notarás cuánto más fácil se volvió para vos y comenzaste a recibir lo que siempre has soñado.

Podés tomar un descanso del ajetreo y el negocio sin fin. Aprendé a ver la felicidad en las cosas pequeñas.

Consejo: Rodeate de personas que te agraden y en las que confíes. Es a través de esta gente que el destino te enviará todas sus bendiciones.

Carta número 4

Tenés muchas ideas y deseos. Sos una persona bastante ingeniosa y gracias a tu ingenio rápido podés lograr tus objetivos. Harás un progreso tangible y todo lo que soñaste se hará realidad.

Consejo: tratá de no sobrestimar sus capacidades y no confíes demasiado en vos mismo. Aunque sos muy talentoso e ingenioso, es imposible saberlo todo y lograrlo todo. Si tenés un amigo o aliado que pueda ayudarte en algo, no renuncies a tu apoyo. Y no dudes en pedir ayuda vos mismo.